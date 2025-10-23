Reliance Industries – największy indyjski odbiorca rosyjskiej ropy, kontrolowany przez najbogatszego Azjatę Mukesha Ambaniego, zdecydował o zaprzestaniu importu z Rosnieftu około 0,5 mln baryłek dziennie, które koncern kupował w ramach długoterminowego kontraktu, podały Reutersowi dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Indyjskie rafinerie będą kupować ropę gdzie indziej

Indyjska firma kupowała dotąd rosyjską ropę także na rynku spot do swojego największego na świecie kompleksu rafineryjnego przerabiającego 1,4 mln baryłek dziennie. Teraz i te zakupy prawdopodobnie ustaną.

Także inne indyjskie firmy paliwowe – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp i Mangalore Refinery dokonują przeglądu swoich kontraktów z Rosnieftem i Łukoilem.

Według źródeł Bloomberga zamówienia, które rafinerie złożą w najbliższej przyszłości, będą na ropę inną niż rosyjska. Jedynym wyjątkiem może być indyjska Nayara Energy, spółka zależna Rosnieftu, objęta sankcjami UE od lipca.