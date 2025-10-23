Aktualizacja: 23.10.2025 16:40 Publikacja: 23.10.2025 14:23
Rafinerie z Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg
Reliance Industries – największy indyjski odbiorca rosyjskiej ropy, kontrolowany przez najbogatszego Azjatę Mukesha Ambaniego, zdecydował o zaprzestaniu importu z Rosnieftu około 0,5 mln baryłek dziennie, które koncern kupował w ramach długoterminowego kontraktu, podały Reutersowi dwa źródła zaznajomione ze sprawą.
Indyjska firma kupowała dotąd rosyjską ropę także na rynku spot do swojego największego na świecie kompleksu rafineryjnego przerabiającego 1,4 mln baryłek dziennie. Teraz i te zakupy prawdopodobnie ustaną.
Także inne indyjskie firmy paliwowe – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp i Mangalore Refinery dokonują przeglądu swoich kontraktów z Rosnieftem i Łukoilem.
Według źródeł Bloomberga zamówienia, które rafinerie złożą w najbliższej przyszłości, będą na ropę inną niż rosyjska. Jedynym wyjątkiem może być indyjska Nayara Energy, spółka zależna Rosnieftu, objęta sankcjami UE od lipca.
Na wieść o sankcjach Łukoil, drugi co do wielkości producent ropy naftowej w Rosji, odwołał posiedzenie zarządu, na którym planowano omówić wypłatę dywidend.
„Łukoil informuje, że ze względu na obecną sytuację posiedzenie zarządu zaplanowane na 23 października zostało przełożone” – poinformował Łukoil w oświadczeniu w czwartek.
Akcje koncernu na moskiewskiej giełdzie straciły na wartości 5 proc. w połowie dnia. Rosnieft potaniał o ponad 3 proc. Oba koncerny nie skomentowały amerykańskich sankcji. Komentują je za to media i analitycy na całym świecie.
Według szacunków agencji Bloomberg Rosnieft i Łukoil odpowiadają za prawie połowę rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Nawet Joe Biden powstrzymał się od nakładania ograniczeń na Rosnieft i Łukoil, aby nie zaszkodzić amerykańskim sojusznikom kupującym rosyjską energię, donosi „The New York Times”. Według źródeł gazety sankcje są naprawdę kolosalne i podkreślają fundamentalnie nowy poziom rozczarowania Trumpa Putinem. Wcześniej szef Białego Domu jedynie groził podjęciem znaczących działań, ale w ostatniej chwili zmieniał zdanie, co zawsze było zaskoczeniem dla Europejczyków. Teraz „to błędne koło zostało przerwane”.
Tymczasem Departament Skarbu USA poinformował CNN, że 23 października spodziewane jest spotkanie przedstawicieli Waszyngtonu ze specjalnym przedstawicielem Brukseli ds. sankcji, Davidem O'Sullivanem. Według źródeł stacji kolejną kluczową kwestią będzie ewentualne nałożenie wtórnych ograniczeń na banki rafineryjne w krajach prowadzących interesy z Rosnieftem i Łukoilem.
