Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji
Foto: Bloomberg
Do przeładunku doszło w weekend na wodach terytorialnych Malezji. Według analizy agencji Bloomberg, powołującej się na zdjęcia satelitarne i dane o ruchu statków, jest to prawdopodobnie pierwszy udokumentowany przypadek przeładunku gazu na tym obszarze. Dotąd było to popularne w przypadku tankowców, które próbują ukryć pochodzenie ropy, przewożonej z krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran czy Wenezuela. Agencja zauważa, że przeładunek LNG na pełnym morzu jest technicznie skomplikowany i nietypowy dla tego rodzaju paliwa. Jest też bardziej niebezpieczny.
Rosja stara się na różne sposoby zabezpieczyć dostawy gazu, objętego sankcjami. Od września dostarczyła 10 ładunków z projektu Arctic LNG 2 (zakłady koncernu Novatek w Arktyce, objęte sankcjami USA od dwóch lat) do terminalu gazowego Beihai w prowincji Guanxi w południowych Chinach. Ostatni ładunek dopłynął 17 października na gazowcu Arctic Mulan. On też jest wpisany na listę sankcyjną. Według mediów chińskie władze przeznaczyły terminal Beihai na odbiór trefnego gazu z zakładów Novateku. Do terminalu nie zawijają żadne inne gazowce, w tym także te należące do chińskich firm.
Gazowiec Perle biorący udział w tej operacji należał do Rosji, nosił wcześniej nazwę Psków i został w styczniu wpisany na czarną listę USA. W lutym, według firmy Kpler, odebrał ładunek LNG z terminalu zakładów Portowaja Gazpromu nad Morzem Bałtyckim, który miesiąc wcześniej również został objęty sankcjami ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena.
Jednostka przez kilka miesięcy pływała z ładunkiem od portu do portu, najwyraźniej nie mogąc znaleźć nabywcy z powodu podwójnych sankcji. W lipcu, już jako Perle, gazowiec popłynął na wschód wokół Afryki, jak podaje Reuters.
Według danych Bloomberga Perle jest jedynym gazowcem, który dostarczył rosyjski LNG z Portowaja do Azji. Przeładunek gazu na inny statek może być, podobnie jak w przypadku ropy naftowej, próbą ukrycia pochodzenia ładunku.
W maju gazowiec zmienił właściciela na CCH-1 Shipping z siedzibą w Hongkongu, co wynika z bazy danych statków Equasis. Zarządcą jest Dreamer Shipmanagement LLC-FZ, firma zarejestrowana w luksusowym hotelu Meydan w Dubaju, położonym przy torach wyścigów konnych. Ten hotel był wielokrotnie wykorzystywany przez firmy zaangażowane w tworzenie i zarządzanie rosyjską flotą cieni.
Dreamer Shipmanagement nie ma zarejestrowanego adresu e-mail ani numeru telefonu. Hotel Meydan nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o kontakt z firmą.
