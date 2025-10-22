Reklama

Flota cieni zarządzana z hotelu w Dubaju. Rosja testuje przeładunek LNG na morzu

Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji. Przeładunek na pełnym morzu w pobliżu Malezji rosyjskiego LNG z objętego sankcjami gazowca został wyłapany po raz pierwszy. To operacja o wiele trudniejsza i bardziej ryzykowna niż w przypadku ropy.

Publikacja: 22.10.2025 18:01

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Do przeładunku doszło w weekend na wodach terytorialnych Malezji. Według analizy agencji Bloomberg, powołującej się na zdjęcia satelitarne i dane o ruchu statków, jest to prawdopodobnie pierwszy udokumentowany przypadek przeładunku gazu na tym obszarze. Dotąd było to popularne w przypadku tankowców, które próbują ukryć pochodzenie ropy, przewożonej z krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran czy Wenezuela. Agencja zauważa, że przeładunek LNG na pełnym morzu jest technicznie skomplikowany i nietypowy dla tego rodzaju paliwa. Jest też bardziej niebezpieczny.

Gazowce z Arctic LNG płyną do jednego portu – w Chinach

Rosja stara się na różne sposoby zabezpieczyć dostawy gazu, objętego sankcjami. Od września dostarczyła 10 ładunków z projektu Arctic LNG 2 (zakłady koncernu Novatek w Arktyce, objęte sankcjami USA od dwóch lat) do terminalu gazowego Beihai w prowincji Guanxi w południowych Chinach. Ostatni ładunek dopłynął 17 października na gazowcu Arctic Mulan. On też jest wpisany na listę sankcyjną. Według mediów chińskie władze przeznaczyły terminal Beihai na odbiór trefnego gazu z zakładów Novateku. Do terminalu nie zawijają żadne inne gazowce, w tym także te należące do chińskich firm.

Gazowiec Perle biorący udział w tej operacji należał do Rosji, nosił wcześniej nazwę Psków i został w styczniu wpisany na czarną listę USA. W lutym, według firmy Kpler, odebrał ładunek LNG z terminalu zakładów Portowaja Gazpromu nad Morzem Bałtyckim, który miesiąc wcześniej również został objęty sankcjami ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena.

Flota cieni zarządzana z hotelu w Dubaju

Jednostka przez kilka miesięcy pływała z ładunkiem od portu do portu, najwyraźniej nie mogąc znaleźć nabywcy z powodu podwójnych sankcji. W lipcu, już jako Perle, gazowiec popłynął na wschód wokół Afryki, jak podaje Reuters.

Według danych Bloomberga Perle jest jedynym gazowcem, który dostarczył rosyjski LNG z Portowaja do Azji. Przeładunek gazu na inny statek może być, podobnie jak w przypadku ropy naftowej, próbą ukrycia pochodzenia ładunku.

W maju gazowiec zmienił właściciela na CCH-1 Shipping z siedzibą w Hongkongu, co wynika z bazy danych statków Equasis. Zarządcą jest Dreamer Shipmanagement LLC-FZ, firma zarejestrowana w luksusowym hotelu Meydan w Dubaju, położonym przy torach wyścigów konnych. Ten hotel był wielokrotnie wykorzystywany przez firmy zaangażowane w tworzenie i zarządzanie rosyjską flotą cieni.

Dreamer Shipmanagement nie ma zarejestrowanego adresu e-mail ani numeru telefonu. Hotel Meydan nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o kontakt z firmą. 

Źródło: rp.pl

LNG sankcje Arctic LNG 2 flota cieni

