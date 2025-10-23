Reklama

Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji

W ślad za Indiami, Chiny przerywają import rosyjskiej ropy. To efekt sankcji USA na największych rosyjskich eksporterów czarnego złota – Rosnieft i Łukoil oraz 19. pakietu sankcji Unii, które uderzają w chińskie firmy wspierające Kreml.

Publikacja: 23.10.2025 17:32

Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Chińskie państwowe giganty paliwowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – wstrzymały zawieranie nowych umów na rosyjską ropę, dowiedział się Reuters ze źródeł branżowych. Wpłynie to na nawet jedną trzecią rosyjskiego eksportu ropy do Chin drogą morską. A Chiny to od początku agresji Putina na Ukrainę największy donator wojennej kasy Kremla.

Donatorzy wojny Kremla – giganci i czajniki

Licznik bijący od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w fińskim instytucie CREA pokazał, że do 20 października Chiny wydały na rosyjską ropę 200,8 mld euro, a Indie 137,84 mld euro. Chiny kupują z Rosji także węgiel (39,24 mld euro) i gaz (38,18 mld euro).

Według szacunków Vortexa i Energy Aspects, państwowe koncerny chińskie kupują od Rosji od 250 tys. do 500 tys. baryłek dziennie. Łącznie tankowce (głównie floty cieni, która przewozi ropę powyżej limitu cenowego Zachodu) dowożą do Chin 1,4 mln baryłek ropy rosyjskiej dziennie. Większość tych dostaw trafia jednak do niezależnych, prywatnych rafinerii znanych jako „czajniki”, podkreśla Reuters.

Czytaj więcej

Rafinerie z Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
Ropa
Rafinerie Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę

Rosnieft i Łukoil sprzedają większość swojej ropy do Chin przez pośredników, a nie bezpośrednio, twierdzą traderzy. Mimo to niezależne rafinerie prawdopodobnie wstrzymają zakupy, aby ocenić wpływ sankcji, ale nadal będą rozważać kontynuowanie zakupów rosyjskiej ropy, poinformowało kilku traderów.

Reklama
Reklama

Unipec, spółka handlowa państwowego Sinopec, już w zeszłym tygodniu wstrzymała import rosyjskiej ropy po tym, jak Wielka Brytania nałożyła sankcje na Rosnieft i Łukoil, a także flotę cieni oraz chińskie podmioty, w tym dużą chińską rafinerię, poinformowały dwa źródła handlowe.

Bruksela też uderza w Chiny

Przed środowym ogłoszeniem sankcji, oferty na listopadowe dostawy rosyjskiej lekkiej ropy marki ESPO z Dalekiego Wschodu spadły do poziomu 1 dol. premii za baryłkę w stosunku do marki Brent. Na transakcje z początku października obowiązywała premia 1,70 dol.

Czytaj więcej

Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Ropa
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy

Chiny importują również około 900 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie rurociągami z Rosji i cała ta ropa jest dostarczana przez jeden koncern – objęty sankcjami Rosnieft. Odbiorca też jest jeden – to państwowy PetroChina. Co z tym zrobi chiński gigant, na razie nie wiadomo. Kilku traderów uważa, że sankcje prawdopodobnie nie wpłyną w znaczącym stopniu.

Oczekuje się, że Indie i Chiny sięgną po inne źródła dostaw, co podniesie ceny ropy nieobjętej sankcjami z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W czwartek surowiec (Brent) podrożał o około 5 proc..

W przyjętym 23 października 19. pakiecie sankcji także Unia uderzyła w chińskie interesy z Rosją. Po raz pierwszy Bruksela nałożyła sankcje na chińskie dwie rafinerie i jedną firmę handlową, które kupują rosyjską ropę. Na czarną listę UE trafiło też 12 chińskich firm wspomagających rosyjską zbrojeniówkę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Surowce Ropa Naftowa sankcje rafineria

Chińskie państwowe giganty paliwowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – wstrzymały zawieranie nowych umów na rosyjską ropę, dowiedział się Reuters ze źródeł branżowych. Wpłynie to na nawet jedną trzecią rosyjskiego eksportu ropy do Chin drogą morską. A Chiny to od początku agresji Putina na Ukrainę największy donator wojennej kasy Kremla.

Donatorzy wojny Kremla – giganci i czajniki

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rafinerie z Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
Ropa
Rafinerie Indii zrywają kontrakty na rosyjską ropę
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Ropa
Nowy ból głowy Kremla – 47,4 dolara za baryłkę ropy
Jukos ostatecznie zwycięski w starciu z Kremlem. Sroga kara, bez znieczulenia
Ropa
Jukos ostatecznie zwycięski w starciu z Kremlem. Sroga kara, bez znieczulenia
Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy
Ropa
Indie ulegną Trumpowi? Już tną import ropy z Rosji
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Ropa naftowa
Ropa
Przybywa ropy na globalnym rynku. Rosja zarabia coraz mniej na eksporcie
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie