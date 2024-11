To się jednak skończyło, bo dziś autogaz to już połowa ceny benzyny, a tańszy nie będzie. Czy jeszcze podrożeje? – Myślę, że dużo większych podwyżek nie zobaczymy, bo te obecne są już związane z dywersyfikacją dostaw – twierdzi Bogucki. Przypomina, że ceny powyżej 3 zł zdarzały się już wcześniej, a na początku wojny w Ukrainie sięgały nawet 3,60 zł, co jednak nie odstraszyło kierowców.

Dostawy LPG z Zachodu zastąpią Rosję

Teraz jednak pojawiają się obawy, czy zastąpienie gazu z Rosji innymi źródłami nie przysporzy problemów. Co prawda, przedstawiciel Orlenu jeszcze w lipcu zapowiadał w Sejmie, że zapotrzebowanie dla sektora grzewczego zostanie w całości pokryte z wydobycia i produkcji koncernu, który zarazem rozbudowuje o połowę zdolności przeładunkowe terminala w Szczecinie. Unimot wyczarterował na rok gazowiec do transportu LPG, który będzie pływał od stycznia, a jeszcze w maju ta spółka wynajęła terminal w Wilhelmshaven. Także inne firmy deklarują przygotowanie do zmiany kierunków dostaw. LPG ma płynąć ze Szwecji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Rośnie udział dostaw z USA, a w perspektywie może pojawić się import z Algierii czy krajów Zatoki Perskiej. Ale wycięcie tak dużego źródła zaopatrzenia – jeszcze w końcu września z Rosji pochodziła przeszło jedna trzecia dostaw – przynajmniej w początkowym momencie może doprowadzić do perturbacji.

Zdaniem prezesa Unimotu, Adama Sikorskiego, zakłócenia w dostawach LPG nie powinny mieć miejsca, choć krótkotrwałe zmiany cen już tak. – Rynek musi się nauczyć pracować z nową logistyką i nowymi kierunkami – stwierdził Sikorski w rozmowie z PAP. – Bardzo ważna jest stabilność dostaw gazu i należy mieć nadzieję, że mimo wchodzącego wkrótce w życie embarga będzie zachowana – podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

LPG powinien się dalej opłacać

Zdaniem Macieja Prośniewskiego, dyrektora branżowego portalu Gazeo.pl, gwałtownych i drastycznych zmian nie należy się spodziewać, gdyż rynek LPG przygotowuje się do braku rosyjskiego gazu od dwóch lat. – Na przestrzeni lat już wiele razy mogło się wydawać, że ta licząca blisko 30 lat branża miałaby się skończyć: np. przez wprowadzenie wyższej akcyzy, czy jakieś nowe przepisy dotyczące instalacji LPG. Nic takiego się nie wydarzyło i także embargo jej nie zagrozi – uspokaja Prośniewski.

Nie można przy tym wykluczyć, że embargo w 100 procentach wcale nie będzie skuteczne. – Jest możliwe, że zdarzy się to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku ropy naftowej: LPG będzie trafiać z Rosji do Turcji, która będzie go mieszać i wysyłać do Europy – uważa dyrektor generalny POGP.