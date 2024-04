Ceny benzyn i diesla wzrosną. Skutki drogiej ropy dotarły do Polski

W ostatnim tygodniu w Polsce średnia cena benzyny Pb95 wzrosła o 8 gr (do 6,64 zł za litr), oleju napędowego pozostała bez zmian (6,69 zł), a LPG spadła o 2 gr (do 2,87 zł) - wynika z najnowszych danych portalu e-petrol.pl. W porównaniu z początkiem roku dwa pierwsze paliwa podrożały o kilkadziesiąt groszy, a autogaz minimalnie potaniał.

Zła wiadomość: szykują się kolejne podwyżki cen paliw

Niestety, prognozy dla kierowców nie są zbyt optymistyczne.

- W najbliższych tygodniach spodziewam się dalszego wzrostu cen benzyny, a także oleju napędowego, przy czym będą to zapewne zwyżki kilkugroszowe. W najbliższych dniach za benzynę Pb95 możemy płacić średnio po 6,56–6,69 zł za litr, a za diesla 6,67–6,78 zł – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Jego zdaniem nie ma dziś przesłanek do tego, aby ceny obu tych paliw znajdowały się w innych trendach, na co mogłyby wskazywać ostatnie zmiany zachodzące na polskim rynku. Zauważa, że zarówno benzyna, jak i diesel podlegają obecnie wpływowi takich samych czynników makroekonomicznych, w tym zwłaszcza sytuacji na rynku ropy.

Inaczej jest z LPG. Rynek autogazu cały czas jest wyjątkowo stabilny i na razie nie widać przesłanek do tego, aby szybko miało się to zmienić. Analityk e-petrol.pl szacuje średnią cenę detaliczną LPG w najbliższych dniach w przedziale 2,84-2,9 zł.