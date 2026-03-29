Z tego artykułu dowiesz się: Jakiego rodzaju program wsparcia zostaje uruchomiony dla osób fizycznych?

Jakie podmioty są odpowiedzialne za uruchomienie nowego programu?

Jakie są źródła finansowania oraz budżet programu dotacji?

Jakie są kluczowe terminy dotyczące kwalifikowalności inwestycji oraz składania wniosków?

Kto może ubiegać się o wsparcie oraz jakie instalacje podlegają dofinansowaniu?

Jakie są cele nowego programu wspierającego rozwój OZE i magazynowania energii?

Program jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a jego budżet wynosi 335 mln zł. Ma wypełniać lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego, dlatego też jest formą programu pomostowego. Maksymalna kwota wypłaty to 28 tys. zł.

Program ma charakter refundacyjny i dotyczy inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Wnioski będzie można składać w terminie 30 marca – 24 kwietnia 2026 r.

Zasady naboru

Program wspiera rozwój OZE, zwiększa autokonsumpcję energii, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilizuje rynek i ceny energii. Beneficjentami są osoby fizyczne - prosumenci wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, którzy posiadają umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci. Wsparcie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm³. Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – maksymalnie do 28 tys. zł: 7 tys. zł dla instalacji PV, 16 tys. zł dla magazynów energii oraz 5 tys. zł dla magazynów ciepła.

Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić do dofinansowania tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła. Program ma charakter refundacyjny - obejmuje inwestycje zakończone przed złożeniem wniosku, z okresem kwalifikowalności kosztów od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Instalacje muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej - wsparcie nie obejmuje systemów off-grid. Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej jako dotacja.

Jak tłumaczy resort energii, uruchomienie programu jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne oraz potrzeby rynku. – To realne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii i magazynowania jej, zwiększenie autokonsumpcji oraz poprawienie stabilności systemu elektroenergetycznego. Większa liczba magazynów energii oznacza mniejsze obciążenie sieci w godzinach szczytowych, niższe koszty jej stabilizacji oraz bardziej stabilne ceny energii dla odbiorców – wskazuje MKiŚ.