Państwo znów dopłaca do OZE. Fotowoltaika i magazyny z dofinansowaniem
Program jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a jego budżet wynosi 335 mln zł. Ma wypełniać lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego, dlatego też jest formą programu pomostowego. Maksymalna kwota wypłaty to 28 tys. zł.
Program ma charakter refundacyjny i dotyczy inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Wnioski będzie można składać w terminie 30 marca – 24 kwietnia 2026 r.
Program wspiera rozwój OZE, zwiększa autokonsumpcję energii, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilizuje rynek i ceny energii. Beneficjentami są osoby fizyczne - prosumenci wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, którzy posiadają umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci. Wsparcie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm³. Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – maksymalnie do 28 tys. zł: 7 tys. zł dla instalacji PV, 16 tys. zł dla magazynów energii oraz 5 tys. zł dla magazynów ciepła.
Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić do dofinansowania tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła. Program ma charakter refundacyjny - obejmuje inwestycje zakończone przed złożeniem wniosku, z okresem kwalifikowalności kosztów od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Instalacje muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej - wsparcie nie obejmuje systemów off-grid. Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej jako dotacja.
Jak tłumaczy resort energii, uruchomienie programu jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne oraz potrzeby rynku. – To realne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii i magazynowania jej, zwiększenie autokonsumpcji oraz poprawienie stabilności systemu elektroenergetycznego. Większa liczba magazynów energii oznacza mniejsze obciążenie sieci w godzinach szczytowych, niższe koszty jej stabilizacji oraz bardziej stabilne ceny energii dla odbiorców – wskazuje MKiŚ.
