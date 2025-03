Więcej pieniędzy na dotacje do domowej fotowoltaiki. Są zmiany w programie Mój Prąd

– Mój Prąd to jeden z najważniejszych programów zmniejszających emisje dwutlenku węgla i wysokość rachunków Polaków. Dlatego razem z NFOŚiGW zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu programu Mój Prąd o dodatkowe 600 mln zł. Nabór wniosków wydłużamy do 29 sierpnia 2025 r. Dzięki objęciu programem magazynów energii i ciepła zwiększyliśmy efektywność nowych przydomowych instalacji PV i zmniejszamy opłaty za energię polskich rodzin – mówi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Jakie są zasady dotacji

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę sprzedaży na wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres dofinansowania obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej lub mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła.

Wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing. Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Założenia programu przewidują, że dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.