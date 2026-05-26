Ministerstwo klimatu szacuje, że takich wiatraków i instalacji, które będą się nadawały do modernizacji w oparciu o to rozporządzenie, jest w Polsce ok. 1 GW. Obecnie łączna moc w wiatrakach na lądzie wynosi 11,1 GW.

O ile więcej mocy turbin wiatrowych?

Nowe rozporządzenie ma pozwolić na szybsze zwiększenie mocy turbiny wiatrowej na lądzie o maksymalnie 30 proc. – To jednak da nam jeszcze więcej energii w systemie, ponieważ stare wiatraki w starych technologiach miały produktywność rzędu do maksymalnie 23 proc., a nowe wiatraki dziś instalowane na lądzie potrafią mieć produktywność w wysokości 35, a nawet 40 proc. To oznacza, że jesteśmy w stanie z tej samej farmy otrzymać nawet 130 proc. energii więcej, zwiększając moc takiej farmy wiatrowej tylko o 30 proc. – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Szefowa MKiŚ zapowiedziała, że repowering na bazie nowego rozporządzenia może się skrócić względem standardowej procedury o połowę i potrwać od 6 miesięcy do 2 lat. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze w czerwcu.

Jak podkreśliła na konferencji prasowej minister klimatu, wszystkie modernizowane instalacje muszą wypełniać aktualne obowiązki w zakresie planowania przestrzennego wobec obecnych regulacji. – W ostatnich latach technologia budowy tego typu instalacji bardzo się zmieniła. Dzisiaj mamy turbiny wiatrowe pozwalające na osiągnięcie dużo wyższej efektywności. Nowe wiatraki, nawet przy tej samej mocy zainstalowanej, są w stanie produkować dużo więcej energii. Chcemy pozwolić inwestorom na to, by mogli modernizować te turbiny wiatrowe na lądzie. Jeżeli możemy zapewnić modernizację turbiny, która będzie pracowała wydajniej przy tej samej mocy i jednocześnie ciszej, to chcemy to zrobić – dodała.

Modernizacja bez decyzji środowiskowej

Rząd przyjął we wtorek rozporządzenie ułatwiające modernizację istniejących elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy umożliwią wymianę starszych turbin na nowocześniejsze i bardziej wydajne bez konieczności uzyskiwania dodatkowej decyzji środowiskowej – pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Możliwe zwiększenie mocy instalacji nie będzie mogło przekroczyć 30 proc., a łączna moc farmy po modernizacji nie będzie mogła przekroczyć 100 MW. Ponadto nowa instalacja będzie mogła zostać przesunięta maksymalnie o 150 metrów względem dotychczasowej lokalizacji. Turbiny będą musiały znajdować się też co najmniej 250 metrów od granicy lasu.