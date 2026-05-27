Spółka poprawia wyniki rok do roku, bo dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. przychody wyniosły 17,2 mld zł, raportowano 4,3 mld zł, a zysk netto j.d. 2,42 mld zł.

Który segment PGE zarobił najwięcej w I kwartale 2026 r.?

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma ponownie sektor Dystrybucja 1,48 mld zł w I kwartale 2026 r. wobec 1,32 mld zł w analogicznym okresie 2025 r., na co wpływ miał niższy koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i wzrost wolumenu dystrybuowanej energii.

EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Węglowa w I kwartale 2026 r. wyniosła 281 mln zł wobec 408 mln zł w I kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęło przede wszystkim utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, niższe przychody z mocy bilansujących, częściowo skompensowane przez wyższą marżę na sprzedaży energii na rynkach hurtowych oraz pozytywne przychody z Rynku Mocy.

Sektor Ciepłownictwo w I kwartale 2026 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 1,12 mld zł, w relacji do 899 mln zł zaraportowanych rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Wynik EBITDA sektora Energetyka Odnawialna w I kwartale 2026 r. wyniósł 450 mln zł wobec 446 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., a wzrost wynikał głównie z wyższej ceny energii oraz wyższego wolumenu.

Wynik sektora Obrót w I kwartale 2026 r. wyniósł 389 mln zł wobec 772 mln zł w takim samym okresie w 2025 r., na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE oraz wysoka baza 2025 r.

Sektor biznesowy Energetyka Kolejowa w I kwartale 2026 r. wypracował zysk EBITDA w wysokości 329 mln zł wobec 351 mln zł w I kwartale 2025 r. Na wynik wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów stałych.

PGE zwiększa produkcję energii z gazu i rozwija offshore

EBITDA sektora Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 179 mln zł wobec 90 mln zł w I kwartale 2025 r. Jest to wynik wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wyniku na obrocie gazem, niższych cen gazu, a także pozytywnego wpływu przychodów z mocy bilansujących.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za I kwartał 2026 r. wyniósł 15,3 mld zł, co oznacza spadek o 529 mln zł w stosunku do końca 2025 r.

Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2026 r. wyniósł 1,99 mld zł wobec 2,43 mld zł zysku w takim samym okresie w 2025 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2026 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,49 TWh wobec 16,08 TWh w I kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,70 TWh (spadek rdr o 10 proc.), z węgla kamiennego 4,64 TWh (wzrost rdr o 10 proc.), a z gazu ziemnego 3,27 TWh (więcej o 31 proc. względem analogicznego okresu w 2025 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2026 r. osiągnęła 0,62 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 r. Większa produkcja z węgla kamiennego wynikała z mroźnego początku roku.

Średni koszt emisji CO2 w sektorach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 288 zł/MWh, co stanowi wzrost o 2 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 r. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektory Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w I kwartale 2026 r. wyniosła 513 zł/MWh i była wyższa o 9 zł/MWh, czyli o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r.

Spada sprzedaż energii do biznesu. PGE analizuje problem

W cieniu dobrych wyników pojawiają się jednak problemy, które długofalowo mogą stać się sporym wyzwaniem. Spółka o tym wie, a wiceprezes ds. operacyjnych Katarzyna Rozenfeld, która przedstawiała na konferencji prasowej wyniki PGE, podkreśliła, że sektor obrotu jej podlegający jest obecnie przedmiotem sporych zmian, aby negatywną tendencję spadku sprzedaży energii wśród biznesu odwrócić.

Jak wynika z prezentacji inwestorskiej PGE, w pierwszym kwartale 2026 r. do klientów biznesowych firma sprzedała 4,32 TWh. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to jednak 5,14 TWh. Jak tłumaczyła wiceprezes PGE, ten spadek przede wszystkim dotyczył dużych klientów, klientów biznesowych z grupy taryfowej A i B. – W grupie taryfowej A faktycznie ten spadek był blisko 26 proc. rok do roku. Na te liczby trzeba patrzeć także przez skalę wolumenu. Mowa o największych klientach, w których zużycie energii może różnić się między 100 a nawet 1000 GWh. W związku z tym utrata nawet jednego takiego klienta ma dość zasadniczy wpływ na spadek wolumenu i myślę, że to jest ten główny powód – wskazała wiceprezes, której to właśnie sektor obrotu podlega i który jest obecnie przedmiotem przeglądu i jak wskazała „wzmacniania zespołu”. – Dbamy o to, aby ta kontraktacja i sprzedaż była przede wszystkim rentowna. I to jest nasze kluczowe założenie, żeby nie patrzeć tylko na utrzymywanie sztucznie wolumenu, który być może nie będzie rentowny. Tylko przede wszystkim dbać o to, żeby te oferty, które wysyłamy naszym klientom były ofertami z marżą, a te marże nie są zbyt wysokie – przyznała. W kuluarach konferencji dało się też słyszeć, że spółka ma w tym segmencie sprzedaży problem, bo jej cena jest po prostu na tle konkurencji wyższa.

Wiceprezes PGE podkreśliła, że firma chce zmienić ten trend. – Rozmawiamy z naszą spółką obrotu, jak wzmocnić naszą ofertę. Jesteśmy na etapie, kiedy każda oferta przez nas składana jest analizowana. Głównie analizujemy elementy cenotwórcze, w jaki sposób te oferty są przygotowywane, jakie są poszczególne komponenty, aby lepiej zrozumieć, z czego wynika fakt, że ten wolumen tracimy – powiedziała wiceprezes.

PGE przygotowuje aktualizację strategii po zmianach w ETS

Drugim, istotnym wątkiem konferencji była aktualizacja strategii PGE. Wiceprezes zapowiedziała, że ta powinna się pojawić w III kw. tego roku. Co więcej, ambicją spółki ma być coroczny przegląd i aktualizacja 10-letniej strategii PGE ogłoszonej w 2025 r. Jak tłumaczyła wiceprezes, aktualizacja pojawi się w drugiej połowie roku, a to wynika z prac KE nad zmianą w ETS (unijnym systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2). – Na 1 lipca Komisja Europejska zapowiedziała zaprezentowanie propozycji rewizji systemu EU ETS. To kluczowy element wpływający na naszą działalność. Wystarczy dodać, że uprawnienia do emisji kosztują grupę blisko 20 mld zł rocznie – podkreśliła.

Na aktualizację strategii wpłynie także brak dogrywkowych aukcji rynku mocy na 2030 r. w ramach systemu, w którym wytwórcy energii otrzymują płatności za gotowość do dostarczenia energii na wezwanie operatora systemu. W tych aukcjach startowały projekty gazowe. Bez tych aukcji nowe projekty elektrowni gazowych, w tym PGE, muszą poczekać. – Założeniem aukcji dogrywkowych, które odbyły się w 2025 r., było wsparcie budowy elektrowni gazowych. W związku z brakiem aukcji dokonujemy przeglądu, przeliczeń i sprawdzamy, na ile nasza strategia w segmencie gazowym jest aktualna – powiedziała wiceprezes.

W aktualizacji strategii spółka uwzględni też zmianę sytuacji fotowoltaiki (nadwyżki energii w ciągu dnia i niskie ceny), natomiast nie zmieni planów dotyczących ciepłownictwa.

Baltica 2 i Baltica 9. PGE przyspiesza rozwój morskich farm wiatrowych

Spółka intensyfikuje także prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Na początku maja najbardziej zaangażowany projekt Baltica 2 wszedł w kluczową fazę realizacji na morzu. Rozpoczęła się instalacja fundamentów. Na ten moment zainstalowanych jest ponad 20 monopali ze 111. – Zakończenie instalacji fundamentów planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku. Równolegle do tych prac, które prowadzimy na morzu, trwa budowa lądowej stacji elektroenergetycznej oraz całej infrastruktury przyłączeniowej w gminie Choczewo, która umożliwi wyprowadzenie mocy z farmy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – powiedziała Rozenfeld. W przypadku kolejnego projektu Baltica 3, PGE wspólnie z Ørsted pracuje, by jak najszybciej sfinalizować proces rekonfiguracji i wznowić postępowanie zakupowe na główne komponenty. Spółka chce zakończyć te prace w tym roku i rozpocząć kontraktacje komponentów jeszcze w tym roku.

Co więcej, firma chce w najbliższych tygodniach zakończyć wybór partnera do projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 9, projektu w ramach drugiej fazy rozwoju branży po 2030 r. – Jesteśmy na takim etapie, że mamy nadzieję w ciągu najbliższych tygodni zakończyć proces wyboru partnera do projektu Baltica 9 – powiedziała wiceprezes Katarzyna Rozenfeld. Jak dodał wiceprezes Przemysław Jastrzębski, celem jest pozyskanie inwestora branżowego do tej inwestycji.

W I kwartale grupa zakończyła transakcję przejęcia projektu FEW Baltic II od RWE o mocy 350 MW. Razem z projektem Baltica 9 tworzy on projekt Baltica 9+. – My tej branży nadal się uczymy, natomiast komunikujemy potencjalnym partnerom, że rola PGE w fazie drugiej, czyli mówimy zarówno o projekcie Baltica 3, jak i Baltica 9+ będzie istotnie większa niż w projekcie Baltica 2. Dodatkowo będziemy chcieli, aby w tych nowych projektach local content był istotnie wyższy niż w Baltica 2 – powiedział wiceprezes Jastrzębski. Do tej pory spółka odpowiadała za przetargi na części lądowej farmy. Teraz chce mocniej zaistnieć także w przetargach na część morską, zarezerwowaną dla bardziej doświadczonych graczy. PGE komunikuje, że czuje się w tym sektorze coraz bardziej dojrzale.

PGE ma jeszcze w portfelu projekty offshore Baltica 1 i Baltica 7.