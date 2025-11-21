Na początku tego tygodnia do pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie o nazwie Independence, obsługiwanego przez międzynarodowego operatora KN Energies, dopłynął gazowiec GasLog Houston ze 160 tysiącami m3 amerykańskiego LNG zamówionego przez ukraińską firmę energetyczną, poinformowała agencja Elta.

Miejsce w litewskim terminalu zawsze jest dla Ukrainy

Po regazyfikacji część ładunku zostanie przetransportowana na Ukrainę międzynarodowymi połączeniami gazowymi. Klientem jest D.TRADING International SA, spółka zależna koncernu DTEK Rinata Achmatowa (59 lat, majątek 7,9 mld dol. według Forbesa). DTEK jest największą prywatną grupą energetyczną na Ukrainie. Od początku wspiera niszczoną przez rosyjskiego agresora infrastrukturę energetyczną kraju.

Ukraińska firma otrzymała możliwość importu i regazyfikacji około 1 terawatogodziny (TWh) gazu ziemnego po złożeniu zamówienia na moce regazyfikacji spot dystrybuowane przez KN Energies.

„Po brutalnych rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną Litwa nie poddała się – ładunek skroplonego gazu ziemnego jest już w drodze na Ukrainę. Terminal LNG w Kłajpedzie jest jednym z najbardziej eksploatowanych w Europie, ale jednocześnie daje możliwość pomocy Ukrainie – dzięki niemu możemy zapewnić naszym partnerom bezpieczeństwo dostaw gazu i energii” – powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.