Amerykański gaz trafi do portu w Kłajpedzie
Foto: PETRAS MALUKAS / AFP
Na początku tego tygodnia do pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie o nazwie Independence, obsługiwanego przez międzynarodowego operatora KN Energies, dopłynął gazowiec GasLog Houston ze 160 tysiącami m3 amerykańskiego LNG zamówionego przez ukraińską firmę energetyczną, poinformowała agencja Elta.
Po regazyfikacji część ładunku zostanie przetransportowana na Ukrainę międzynarodowymi połączeniami gazowymi. Klientem jest D.TRADING International SA, spółka zależna koncernu DTEK Rinata Achmatowa (59 lat, majątek 7,9 mld dol. według Forbesa). DTEK jest największą prywatną grupą energetyczną na Ukrainie. Od początku wspiera niszczoną przez rosyjskiego agresora infrastrukturę energetyczną kraju.
Ukraińska firma otrzymała możliwość importu i regazyfikacji około 1 terawatogodziny (TWh) gazu ziemnego po złożeniu zamówienia na moce regazyfikacji spot dystrybuowane przez KN Energies.
„Po brutalnych rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną Litwa nie poddała się – ładunek skroplonego gazu ziemnego jest już w drodze na Ukrainę. Terminal LNG w Kłajpedzie jest jednym z najbardziej eksploatowanych w Europie, ale jednocześnie daje możliwość pomocy Ukrainie – dzięki niemu możemy zapewnić naszym partnerom bezpieczeństwo dostaw gazu i energii” – powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.
Ambasadorka Ukrainy na Litwie, Olha Nikitczenko, stwierdziła, że każda niezawodna trasa dostaw energii dla kraju w stanie wojny staje się kwestią odporności narodowej. „Dostęp do terminalu LNG w Kłajpedzie daje Ukrainie coś bardzo ważnego – pewność, że nawet jeśli nasza infrastruktura zostanie zniszczona lub uszkodzona, nadal będziemy mieli alternatywne sposoby utrzymania systemu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Litwie – liderowi we wspieraniu ukraińskiego sektora energetycznego – za ten kolejny znaczący krok” – oświadczyła ambasadorka.
Ukraiński D.TRADING został nowym klientem terminalu LNG w Kłajpedzie; to pierwsze zamówienie firmy na ładunek w Kłajpedzie. „Korzystając z terminali w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego, współpracujemy z naszymi litewskimi i amerykańskimi partnerami, aby opracować opłacalne trasy dostaw większych ilości gazu na Ukrainę i do krajów sąsiednich” – powiedział Maksym Timczenko, prezes DTEK.
Terminal LNG w Kłajpedzie jest na bieżąco eksploatowany, a długoterminowe umowy zostały podpisane z sześcioma klientami z Litwy, Polski, Łotwy, Norwegii i Estonii. KN Energies podpisał też umowy ramowe z 18 innymi potencjalnymi klientami, umożliwiając im składanie ofert na moce regazyfikacji spot przydzielane przez operatora terminala do czterech razy w roku lub na moce terminalu LNG notowane na rynku wtórnym.
W tym r. terminal LNG w Kłajpedzie przyjął 30 ładunków LNG (dla porównania gazoport w Świnoujściu – 400), co pozwoliło na regazyfikację 23,9 TWh gazu. Większość gazu – 71 procent – została dostarczona gazowcami z zakładów LNG w Stanach Zjednoczonych, a pozostała część z Norwegii, Mauretanii, Senegalu oraz Trynidadu i Tobago.
