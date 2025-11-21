Reklama
Rozwiń
Reklama

Rinat Achmetow kupił amerykański gaz dla Ukrainy. Dostarczy go Litwa

Wilno nie ustaje w pomaganiu walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Pierwsza partia amerykańskiego gazu skroplonego dla Ukrainy dotarła do terminalu w Kłajpedzie. Mimo dużego obciążenia terminalu, Litwa priorytetowo potraktowała ładunek.

Publikacja: 21.11.2025 12:17

Amerykański gaz trafi do portu w Kłajpedzie

Amerykański gaz trafi do portu w Kłajpedzie

Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Iwona Trusewicz

Na początku tego tygodnia do pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie o nazwie Independence, obsługiwanego przez międzynarodowego operatora KN Energies, dopłynął gazowiec GasLog Houston ze 160 tysiącami m3 amerykańskiego LNG zamówionego przez ukraińską firmę energetyczną, poinformowała agencja Elta.

Miejsce w litewskim terminalu zawsze jest dla Ukrainy

Po regazyfikacji część ładunku zostanie przetransportowana na Ukrainę międzynarodowymi połączeniami gazowymi. Klientem jest D.TRADING International SA, spółka zależna koncernu DTEK Rinata Achmatowa (59 lat, majątek 7,9 mld dol. według Forbesa). DTEK jest największą prywatną grupą energetyczną na Ukrainie. Od początku wspiera niszczoną przez rosyjskiego agresora infrastrukturę energetyczną kraju.

Czytaj więcej

Rinat Achmetow stawia największe na Ukrainie magazyny energii
OZE
Rinat Achmetow stawia największe na Ukrainie magazyny energii

Ukraińska firma otrzymała możliwość importu i regazyfikacji około 1 terawatogodziny (TWh) gazu ziemnego po złożeniu zamówienia na moce regazyfikacji spot dystrybuowane przez KN Energies.

„Po brutalnych rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną Litwa nie poddała się – ładunek skroplonego gazu ziemnego jest już w drodze na Ukrainę. Terminal LNG w Kłajpedzie jest jednym z najbardziej eksploatowanych w Europie, ale jednocześnie daje możliwość pomocy Ukrainie – dzięki niemu możemy zapewnić naszym partnerom bezpieczeństwo dostaw gazu i energii” – powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Orlen wzmacnia Ukrainę. Dostarczy więcej gazu z USA
Gaz
Orlen wzmacnia Ukrainę. Dostarczy więcej gazu z USA

Polskie firmy wśród klientów litewskiego terminalu LNG

Ambasadorka Ukrainy na Litwie, Olha Nikitczenko, stwierdziła, że każda niezawodna trasa dostaw energii dla kraju w stanie wojny staje się kwestią odporności narodowej. „Dostęp do terminalu LNG w Kłajpedzie daje Ukrainie coś bardzo ważnego – pewność, że nawet jeśli nasza infrastruktura zostanie zniszczona lub uszkodzona, nadal będziemy mieli alternatywne sposoby utrzymania systemu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Litwie – liderowi we wspieraniu ukraińskiego sektora energetycznego – za ten kolejny znaczący krok” – oświadczyła ambasadorka.

Czytaj więcej

Ukraina rozpocznie kupowanie amerykańskiego LNG za pośrednictwem Grecji
Gaz
Ukraina kupi amerykański LNG, ale nie przez polski terminal

Ukraiński D.TRADING został nowym klientem terminalu LNG w Kłajpedzie; to pierwsze zamówienie firmy na ładunek w Kłajpedzie. „Korzystając z terminali w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego, współpracujemy z naszymi litewskimi i amerykańskimi partnerami, aby opracować opłacalne trasy dostaw większych ilości gazu na Ukrainę i do krajów sąsiednich” – powiedział Maksym Timczenko, prezes DTEK.

Czytaj więcej

Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy
Gaz
Polska unijnym liderem w magazynowaniu gazu. Ale nie ma się z czego cieszyć

Terminal LNG w Kłajpedzie jest na bieżąco eksploatowany, a długoterminowe umowy zostały podpisane z sześcioma klientami z Litwy, Polski, Łotwy, Norwegii i Estonii. KN Energies podpisał też umowy ramowe z 18 innymi potencjalnymi klientami, umożliwiając im składanie ofert na moce regazyfikacji spot przydzielane przez operatora terminala do czterech razy w roku lub na moce terminalu LNG notowane na rynku wtórnym.

Reklama
Reklama

W tym r. terminal LNG w Kłajpedzie przyjął 30 ładunków LNG (dla porównania gazoport w Świnoujściu – 400), co pozwoliło na regazyfikację 23,9 TWh gazu. Większość gazu – 71 procent – została dostarczona gazowcami z zakładów LNG w Stanach Zjednoczonych, a pozostała część z Norwegii, Mauretanii, Senegalu oraz Trynidadu i Tobago.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Litwa terminal LNG Kłajpeda DTEK

Na początku tego tygodnia do pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie o nazwie Independence, obsługiwanego przez międzynarodowego operatora KN Energies, dopłynął gazowiec GasLog Houston ze 160 tysiącami m3 amerykańskiego LNG zamówionego przez ukraińską firmę energetyczną, poinformowała agencja Elta.

Miejsce w litewskim terminalu zawsze jest dla Ukrainy

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ostatnie duże europejskie aktywo Gazpromu - największa firma paliwowa Serbii, będzie miała nowego wł
Gaz
Gazprom opuszcza Serbię. Ale czy na pewno?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Berlin stracił cierpliwość. Novatek straci największy kontrakt
Gaz
Berlin stracił cierpliwość. Novatek straci największy kontrakt
W tym roku UE kupi w Rosji 13 proc. potrzebnego gazu
Gaz
Rosyjski gaz ulatnia się z Unii. Europa Środkowa stawia na inne źródła
Terminal LNG w Świnoujściu
Gaz
Terminale LNG odpływają z Europy. Spada popyt na gaz
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Polska rozbudowała połączenia gazowe z krajami sąsiednimi, wybudowała terminal LNG w Świnoujściu ora
Gaz
Zapotrzebowanie na gaz gwałtownie wzrośnie. Potrzebny kolejny gazoport
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama