Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Fundacja Wind Industry Hub (WIH) zaprezentowały „Polską strategię rozwoju przemysłu morskich farm wiatrowych”. Ma to być drogowskaz dla krajowej polityki przemysłowej w sektorze morskich farm wiatrowych. – Kampania inwestycyjna w morskie farmy wiatrowe nie jest porównywalna z żadnym innym przedsięwzięciem rozwojowym we współczesnej Polsce. Mówimy o skali 300 mld zł nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2040 roku. Ten program to dowód polskiej ambicji i odwagi w dążeniu do nowoczesności. To inwestycja, która wymaga również śmiałości, wizji i długotrwałego zaangażowania. Jeśli do tego dodamy kolejne miliardy inwestycji w lądową energetykę wiatrową, to otrzymujemy obraz największego projektu transformacji energetycznej w historii kraju — impulsu rozwojowego, który może nie tylko unowocześnić polską gospodarkę, ale też zapewnić jej konkurencyjność na dekady oraz stworzyć tysiące miejsc pracy w branżach przyszłości – mówi Janusz Gajowiecki, prezes WIH.

Potrzebna strategia dla farm wiatrowych

Autorzy Strategii określili 10 pakietów implementacyjnych, które powinny zostać uruchomione w pierwszej kolejności, czyli do końca 2026 roku. W centralnym punkcie dokumentu są natomiast zawarte Priorytetowe Programy Wdrożeniowe – zestaw kluczowych segmentów rynku, które (co wynika ze szczegółowych analiz rynku i ekonomiki, posiadanego doświadczenia, synergii i aspektów bezpieczeństwa) powinny być rozwijane w Polsce. Rozwiązania dotyczą konkretnych, krótkoterminowych działań, jak i kierunkowych propozycji do wdrożenia w średnim i długim terminie.

Raport wskazuje, że potencjał gospodarczy sektora offshore to ponad 400 mld zł wydatków do 2050 r. na morskie farmy wiatrowe w Polsce i kilkukrotnie większy potencjał eksportu na rynek unijny. Dlatego też branża apeluje o przyjęcie strategii na poziomie dokumentu rządowego jest według nich „kluczowym krokiem, by nadać jej formalny charakter i zagwarantować systemowe wsparcie na poziomie krajowym”.

W ocenie autorów jest zestaw kluczowych segmentów rynku morskich farm wiatrowych, które z uwagi na ekonomikę, posiadane doświadczenie, synergie z innymi działami gospodarki i kwestie związane z bezpieczeństwem, powinny być rozwijane w Polsce. Rozwiązania dotyczą konkretnych modeli biznesowych, jak i działań niezbędnych do podjęcia przez liderów wdrożeniowych.