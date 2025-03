Człowiek Trumpa odpowiedzialny za energetykę krytykuje wiatr i chwali fotowoltaikę

Czytaj więcej OZE Ponad 5 mld zł będzie kosztował tegoroczny system wsparcia OZE. Są wyniki aukcji W tegorocznych aukcjach OZE, będących formą wsparcia OZE, do sprzedaży przeznaczono 44,6 TWh zielonej energii o łącznej wartości nieco ponad 17 mld zł. Jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano ponad 16 TWh (36 proc.) energii elektrycznej o wartości ok. 5,1 mld zł (30 proc.). Dominuje fotowoltaika.

Gaz ziemny odpowiada za 43 proc. produkcji energii elektrycznej w USA. –Po prostu nie ma fizycznego sposobu, aby wiatr, słońce i baterie mogły zastąpić niezliczone zastosowania gazu ziemnego – powiedział Wright.

Wiatr nie, ale fotowoltaika i magazyny już tak

Pytany o rozwój morskiej energetyki wiatrowej sekretarz ds. energii powiedział, że odznaczające się one „niewiarygodnie wysokimi cenami energii". – To niewiarygodnie wysokie ceny, niewiarygodnie duże inwestycje mające duży wpływ na lokalne społeczności, dlatego jest to bardzo niepopularne rozwiązanie wśród osób mieszkających w pobliżu morskich turbin wiatrowych – powiedział Wright.

Trump wydał na początku swojego urzędowania rozporządzenie usuwając amerykańskie wody przybrzeżne z listy planowanego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, dla tych projektów, które nie uzyskały jeszcze wszystkich pozwoleń. – Energia wiatrowa ma wyjątkowo słabą reputację w kwestii wysokości cen energii – powiedział Wright.

Sekretarz ds. energii powiedział z kolei , że administracja Trumpa popiera wszystko, co przyczynia się do „przystępnej cenowo, niezawodnej i bezpiecznej energii”. Wskazał, że administracja popiera szybko rosnącą rolę energetyki fotowoltaicznej i opowiada się za przejściem do magazynowania energii w bateriach.