PGE: Wydzielenie węgla z energetyki nie opóźni finansowania wiatraków na Bałtyku

Patrząc na zaangażowanie prac po stronie polskich dostawców, to w przypadku tych dotyczących fazy rozpoczęcia prac budowlanych (faza Devex) udział kontraktów krajowych wynosi obecnie 61,5 proc. Pozostałe 38,5 proc. to kontrakty poza krajem. 51 na 83 wykonawców to podmioty posiadające siedzibę lub odział na terenie Polski i prowadzące tu działalność. Prace na terenie przyszłej stacji transformatorowej w Choczewie na lądzie już trwają, a realizuje je GE Polimex Mostostal. Firma zakontraktowała 100 proc. krajowych dostawców, w tym Telefonika Kable. Ten poziom będzie się zmieniał w czasie w wraz z realizacją kolejnych etapów jak właściwa budowa i stawianie turbin. Tam udział polskich firm może być stosunkowo najmniejszy.

Firma realizuje także budowę bazy serwisowej w Ustce. - Mamy zabezpieczone kilka hektarów w części portów po przetwórstwie ryb Korab. Ogłosiliśmy postępowanie na wybór generalnego wykonawcy. Na początku 2025 r. prace budowlane rozpoczną się, a na przełamie II/III kw. 2026 będą one zakończone. Będzie to także zaplecze dla budowy dla pracowników, ale nie duże komponenty. Te będą składowane w terminalu instalacyjnym. PGE pierwszy raz tak mocno oznajmiła, że bazą instalacyjną będzie Gdańsk.- Naszym terminalem instalacyjnym będzie Gdańsk. Inwestor, a więc Baltic Hub uzyskał właśnie pozwolenie na budowę terminala przeładunkowego. Będzie to nasz wybór pod warunkiem że terminal będzie gotowy na czas, ale ostatnia decyzja ws. pozwolenia na budowę pozwala nam patrzeć z optymizmem. Mamy także gotowy plan B – mówi Fedurek. Nieoficjalnie terminalem instalacyjnymi awaryjnym dla tego projektu miałby być port Ronne na duńskiej wyspie Bornholm.

Rozmowy o finansowaniu trwają

Wedle wstępnych szacunków jeszcze z ub. roku koszt budowy projektów Baltica 2 oraz tożsamego drugiego projektu Baltica 3 wynosić może ok. 44 mld zł. To kwota, którą będą musieli podzielić między sobą partnerzy, a więc PGE i Orsted. Duńczycy tę kwotę sfinansują ze środków własnych.

Nadal jednak po stronie PGE nie ma spiętego finansowania, które będzie realizowane w formie project finance. - Rozmowy trwają i są zaawansowane. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, że uda się to finansowanie pozyskać. Kalendarz jest ściśle powiązany z momentem podejmowania decyzji inwestycyjnej. Tę decyzję zamierzamy podjąć w IV. kwartale 2024 r. Przed jej podjęciem oczekujemy, że będziemy mieć zamknięte finansowanie i rozmowy z bankami, które pozwolą nam zabezpieczyć sfinansowanie naszej części inwestycji – mówił Maciej Górski, wiceprezes ds. operacyjnych Polskiej Grupy Energetycznej.

Podkreślił on, że wydłużające się rozmówi z bankami nie są powiązane z trwającym procesem wydzielenia energetyki węglowej z całej Grupy PGE, gdzie także prowadzone są rozmowy z bankami. – Banki patrzą na ten projekt w oderwaniu od naszych aktywów emisyjnych. To dobrze bo inaczej moglibyśmy się niepotrzebnie zapętlić – wskazał Górski.