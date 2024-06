Lokowanie wiatraków bliżej linii energetycznych to nie jedyny przedmiot odmiennych interesów między branżą wiatrową, a operatorem systemu. PSEW proponuje we wspominanym raporcie wydłużenie terminu dostarczenia energii do sieci po raz pierwszy z wytworzonej z instalacji OZE. Branża tłumaczy to procedurami administracyjnymi, które trwają długo i wydłużają czas realizacji całej inwestycji, a co w konsekwencji oznacza późniejsze rozpoczęcie wytwarzania energii. Wydłużenie następowałoby na wniosek inwestora do operatora sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej na okres nie dłużej niż 72 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyłączenie. Zgoda mogłaby zostać wydana pod warunkiem posiadania już przez inwestora pozwolenia na budowę.

Taki postulat, w sytuacji ograniczonych możliwości przyłączenia nowych OZE do sieci oraz zaplanowanych już wcześniej przez PSE pojawienia się nowych mocy do produkcji prądu, może utrudnić PSE planowanie i zabezpieczenia potrzeb energetycznych kraju.