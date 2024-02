KGHM zwiększa moc własnych źródeł fotowoltaicznych

KGHM Polska Miedź stała się właścicielem elektrowni słonecznych zlokalizowanych w Głogowie (woj. dolnośląskie), Gniewinie (woj. pomorskie), Korytach (woj. łódzkie). Od października 2023 r. do miedziowej spółki należała już instalacja Żuki w gminie Turek (woj. wielkopolskie).

Reklama

Czytaj więcej OZE PGE zapowiada duże inwestycje w fotowoltaikę PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE podpisała umowy na budowę 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 180 MW. Nowe instalacje powstaną do 2026 r.

Łączna moc zakupionych przez KGHM od Projekt Solartechnik farm PV wraz z usługą ich utrzymania (O&M) to blisko 50 MW. – Zakończyliśmy proces sprzedaży ośmiu farm fotowoltaicznych z naszego portfela dla jednego z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Dziękuję naszym partnerom z KGHM za zaufanie i współpracę silnie zakorzenioną w przekonaniu o istocie dążenia do zielonej transformacji – mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik. – Z dobrą energią działamy dalej, każdego dnia dewelopujemy kolejne projekty OZE – dodaje.

KGHM kupił farmy fotowoltaiczne

Zakupione przez KGHM farmy fotowoltaiczne zapewnią około dwa proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

– Zakończona przez KGHM transakcja stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji ambitnej strategii transformacji energetycznej. To ważny kamień milowy, kładący podwaliny pod dalszy rozwój własnej bazy wytwórczej miedziowej spółki oraz kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia KGHM od wahań rynkowych cen energii – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych oraz produkcji.