Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 3 lutego odnotowano rekord generacji wiatrowej. Wiatraki pracowały z mocą 8504 MW o godz. 12.15 (chwilowa moc). Patrząc w przedziałach godzinowych było to 8493 MWh o godz. 13. To kolejny w ostatnim czasie rekord generacji wiatrowej. Poprzedni padł 24 stycznia 2024 r. i wyniósł 8484 MW (moc chwilowa) oraz 8438 MWh (produkcja energii w godzinie). W ciągu całego dnia wiatraki, których moc zainstalowana wynosi w Polsce ok. 10 GW, wyprodukowały 199,1 GWh energii elektrycznej. To także rekord dziennej produkcji energii z wiatru.

Przy bardzo wysokiej generacji wiatrowej oraz niskim zapotrzebowaniu, w noce w weekend dla zbilansowania systemu niezbędne było zastosowanie środków zaradczych, w tym wykorzystania pomp w elektrowniach szczytowo-pompowych, zaniżenia generacji konwencjonalnych (węglowych) jednostek wytwórczych oraz eksportu awaryjnego. – Dzięki podjętym działaniom system przez cały czas pracował stabilnie. Nie było konieczności ograniczania generacji wiatrowej – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Pojawiły się nadwyżki energii, zwłaszcza w godzinach nocnych. Operator w ostatnich dniach awaryjnie wysyłał nadmiar energii za granicę do Szwecji, Słowacji i Niemiec. Nie było jednak konieczności ograniczania generacji farm wiatrowych.

Wysoka generacja wiatrowa jest prognozowana również w najbliższych dniach.