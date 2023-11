Jak przełamać chińską dominację w fotowoltaice

– Większość kluczowych komponentów stanowiących instalację fotowoltaiczną pochodzi z Chin, bo tam znajdują się najwięksi producenci modułów. Inne elementy, takie jak stal, przewody i akcesoria, staramy się kupować od lokalnych dostawców – mówi Dawid Zieliński, prezes firmy Columbus Energy.

Kluczowe ceny energii

Problem w tym, że kiedy chińscy producenci są wspierani przez swoje państwo, europejscy borykają się z cenami energii dwa razy wyższymi niż w Chinach i trzykrotnie niż w USA. – Dlatego domagają się dostosowania unijnych zasad pomocy publicznej, aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie kosztów fabryk produkujących komponenty dla energetyki słonecznej. To wsparcie operacyjne pomogłoby im osiągnąć konkurencyjność. Obecnie średnia cena w łańcuchu dostaw wynosi ok. 15 centów za wat, a europejska energia słoneczna kosztuje 25–30 centów za wat – wylicza rzeczniczka SolarPower Europe Bethany Meban.

Polskie spółki z rezerwą mówią o ewentualnych cłach. – Najistotniejsze dla nas są takie rozwiązania, które nie wpłyną negatywnie na dostępność technologii pozwalającej na produkcję energii elektrycznej po akceptowalnych cenach, a jednocześnie w zgodzie z celami klimatycznymi samej UE – mówi Krzysztof Kopeć, rzecznik Energi.

Z kolei Zieliński mówi wprost, że ograniczeń nie powinno się wprowadzać. – O wyborze producenta decydują jakość, cena i dostępność produktu – mówi Zieliński, dodając, że jego firma sprowadza panele z Chin, bo tamtejsi producenci spełniają kryterium wysokiej jakości w najniższej cenie i zapewniają ciągłość dostaw. – Jeśli w Europie pojawi się producent paneli spełniający te kryteria, z pewnością rozważymy zmianę dostawcy – wskazuje.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przyznaje, że sprawa ma geopolityczny kontekst, dodaje jednak, że ani USA czy UE nie są w stanie rozwijać nowych mocy w fotowoltaice w oderwaniu od komponentów z Chin. – Decyzja co do ewentualnych ceł na poziomie UE należy do KE i porozumienia państw członkowskich, ale przypuszczam, że go nie będzie – mówi Siembab.

Bethany Meban: – Proponujemy m.in. utworzenie specjalnego narzędzia finansowego UE w celu wspierania producentów energii słonecznej. Zachęcamy też państwa członkowskie do korzystania z istniejących unijnych funduszy na rzecz wspierania producentów energii słonecznej – dodaje.