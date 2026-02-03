Reklama

Przesył i zużycie gazu ziemnego w Polsce są obecnie tak wysokie, jak nigdy wcześniej. Rośnie też eksport. Co więcej, dzięki kolejnym inwestycjom jest szansa, że krajowa sieć będzie odgrywać coraz większą rolę w całym regionie.

Publikacja: 03.02.2026 17:39

Rekordowy przesył gazu w Polsce. Gaz-System rośnie w siłę

Foto: Adobe Stock

Tomasz Furman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na rekordowe zużycie gazu ziemnego w Polsce?
  • Jakie są najnowsze osiągnięcia w zakresie przesyłu gazu przez Gaz-System?
  • Na czym polega projekt budowy terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej?
  • Jakie są przyszłe plany dotyczące rozbudowy infrastruktury gazowej w Polsce?
  • Jakie znaczenie ma modernizacja stacji pomiarowej Hermanowice dla eksportu gazu na Ukrainę?
  • Które inwestycje Gaz-Systemu mają kluczowe znaczenie dla rynku gazowego w regionie?

Mroźna zima jest jednym z głównych powodów rekordowego zużycia gazu ziemnego w Polsce, który o tej porze roku w dużej mierze wykorzystywany jest na cele grzewcze. Z najnowszych danych Gaz-Systemu wynika, że 2 lutego dzienne zapotrzebowanie na surowiec wysokometanowy (dostępny w sieci na większości obszaru naszego kraju) wyniosło aż 102,8 mln m sześc. Wcześniej historyczny popyt zanotowano niespełna miesiąc temu. Dokładnie 9 stycznia sięgnął 96 mln m sześc.

Rekordowe wartości Gaz-System zanotował również w zakresie wolumenu przesyłu błękitnego paliwa (zużycie krajowe plus eksport). 2 lutego operator przetransportował 114,8 mln m sześc. gazu. Wcześniejszy historycznie najwyższy przesył miał miejsce 8 stycznia, również tego roku, kiedy osiągnął 108 mln m sześc.

Kluczowym projektem Gaz-Systemu jest terminal FSRU

Na tym nie koniec rekordów. Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu, poinformował, że w styczniu po raz pierwszy w historii naszego kraju miesięczny przesył błękitnego paliwa przekroczył 3 mld m sześc. Dla porównania, w całym ubiegłym roku było to 22,8 mld m sześc., z czego 2 mld m sześc. stanowił eksport. Niemal cały nasz eksport był skierowany na Ukrainę. Co więcej, w stosunku do 2024 r. wzrósł w tym kierunku trzynastokrotnie.

W tym roku jest szansa, że eksport będzie jeszcze większy niż dotychczas. To m.in. efekt zakończonej w grudniu 2025 r. modernizacji stacji pomiarowej Hermanowice i zwiększenia technicznych możliwości przesyłu na Ukrainę. Gaz-System podał, że w okresie od lutego do końca kwietnia czasowo zwiększył przepustowość gazociągu w tym kierunku do 17,3 mln m sześc. na godzinę.

Najważniejszym projektem dla polskiego operatora pozostaje jednak budowa terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego (LNG). W ubiegłym roku w ramach tej inwestycji m.in. pogłębiono dno morskie na obszarze nabrzeża i gazociągu podmorskiego, zrealizowano ponad 50 proc. prac przy gazociągu lądowym Gdańsk – Gustorzyn, rozpoczęto prace budowlane na morzu i położono stępkę jednostki FSRU.

– W tym roku wykonamy mikrotunel dla gazociągu podmorskiego, rozpoczniemy zasadnicze prace budowlane na morzu, zakończymy budowę gazociągu Gdańsk – Gustorzyn oraz zwodujemy jednostkę FSRU i zaczniemy wyposażać ją w niezbędne urządzenia – deklaruje Hinc. Dodaje, że dostawa jednostki FSRU do Gdańska powinna nastąpić w IV kwartale 2027 r., a oddanie terminalu do eksploatacji w I półroczu 2028 r. Po zakończeniu tego projektu nasz kraj zyska możliwość importu do 6,1 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, o ile nie zapadnie decyzja o jego rozszerzeniu o dostawę drugiego statku FSRU.

Gaz-System rozbudowuje sieć gazociągów przesyłowych

Gaz-System rozpoczął już tzw. procedurę open season, która ma wykazać, czy są na rynku podmioty zainteresowane skorzystaniem z dodatkowych mocy, które mogą w nowej jednostce wynieść do 4,5 mld m sześc. – Obecnie mogę jedynie powiedzieć, że dotychczas projektem FSRU 2 zainteresowanie wykazywały m.in. podmioty z Litwy, Słowacji, Węgier i Ukrainy – podaje Hinc.

Wśród tegorocznych celów zarządu Gaz-Systemu są też inwestycje dotyczące kontynuacji budowy gazowej obwodnicy Warszawy i programu Coal to gas. Ponadto spółka będzie kontynuowała projekty dotyczące przyłączenia do sieci przesyłowej kolejnych gazowych elektrowni i elektrociepłowni. Jej program inwestycyjny na lata 2026-2028 zakłada budowę 881 km gazociągów. Obecnie w budowie jest sieć o łącznej długości 376 km. Ponadto w projektowaniu, również do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej, są gazociągi o długości 525 km.

Dziś sieć przesyłowa Gaz-Systemu ma łączne zdolności importowe sięgające 37,3 mld m sześc. rocznie i eksportowe na poziomie 12,6 mld m sześc. Tym samym są zdecydowanie większe, niż wynika z obecnego poziomu ich wykorzystania przez nasz kraj.

