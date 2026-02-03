Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na rekordowe zużycie gazu ziemnego w Polsce?

Jakie są najnowsze osiągnięcia w zakresie przesyłu gazu przez Gaz-System?

Na czym polega projekt budowy terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej?

Jakie są przyszłe plany dotyczące rozbudowy infrastruktury gazowej w Polsce?

Jakie znaczenie ma modernizacja stacji pomiarowej Hermanowice dla eksportu gazu na Ukrainę?

Które inwestycje Gaz-Systemu mają kluczowe znaczenie dla rynku gazowego w regionie?

Mroźna zima jest jednym z głównych powodów rekordowego zużycia gazu ziemnego w Polsce, który o tej porze roku w dużej mierze wykorzystywany jest na cele grzewcze. Z najnowszych danych Gaz-Systemu wynika, że 2 lutego dzienne zapotrzebowanie na surowiec wysokometanowy (dostępny w sieci na większości obszaru naszego kraju) wyniosło aż 102,8 mln m sześc. Wcześniej historyczny popyt zanotowano niespełna miesiąc temu. Dokładnie 9 stycznia sięgnął 96 mln m sześc.

Rekordowe wartości Gaz-System zanotował również w zakresie wolumenu przesyłu błękitnego paliwa (zużycie krajowe plus eksport). 2 lutego operator przetransportował 114,8 mln m sześc. gazu. Wcześniejszy historycznie najwyższy przesył miał miejsce 8 stycznia, również tego roku, kiedy osiągnął 108 mln m sześc.

Kluczowym projektem Gaz-Systemu jest terminal FSRU

Na tym nie koniec rekordów. Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu, poinformował, że w styczniu po raz pierwszy w historii naszego kraju miesięczny przesył błękitnego paliwa przekroczył 3 mld m sześc. Dla porównania, w całym ubiegłym roku było to 22,8 mld m sześc., z czego 2 mld m sześc. stanowił eksport. Niemal cały nasz eksport był skierowany na Ukrainę. Co więcej, w stosunku do 2024 r. wzrósł w tym kierunku trzynastokrotnie.