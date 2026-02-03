Aktualizacja: 03.02.2026 22:05 Publikacja: 03.02.2026 17:39
Foto: Adobe Stock
Mroźna zima jest jednym z głównych powodów rekordowego zużycia gazu ziemnego w Polsce, który o tej porze roku w dużej mierze wykorzystywany jest na cele grzewcze. Z najnowszych danych Gaz-Systemu wynika, że 2 lutego dzienne zapotrzebowanie na surowiec wysokometanowy (dostępny w sieci na większości obszaru naszego kraju) wyniosło aż 102,8 mln m sześc. Wcześniej historyczny popyt zanotowano niespełna miesiąc temu. Dokładnie 9 stycznia sięgnął 96 mln m sześc.
Rekordowe wartości Gaz-System zanotował również w zakresie wolumenu przesyłu błękitnego paliwa (zużycie krajowe plus eksport). 2 lutego operator przetransportował 114,8 mln m sześc. gazu. Wcześniejszy historycznie najwyższy przesył miał miejsce 8 stycznia, również tego roku, kiedy osiągnął 108 mln m sześc.
Na tym nie koniec rekordów. Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu, poinformował, że w styczniu po raz pierwszy w historii naszego kraju miesięczny przesył błękitnego paliwa przekroczył 3 mld m sześc. Dla porównania, w całym ubiegłym roku było to 22,8 mld m sześc., z czego 2 mld m sześc. stanowił eksport. Niemal cały nasz eksport był skierowany na Ukrainę. Co więcej, w stosunku do 2024 r. wzrósł w tym kierunku trzynastokrotnie.
Czytaj więcej
Polska energetyka, która w coraz większym stopniu opiera się na gazie, przeżywa największy test o...
W tym roku jest szansa, że eksport będzie jeszcze większy niż dotychczas. To m.in. efekt zakończonej w grudniu 2025 r. modernizacji stacji pomiarowej Hermanowice i zwiększenia technicznych możliwości przesyłu na Ukrainę. Gaz-System podał, że w okresie od lutego do końca kwietnia czasowo zwiększył przepustowość gazociągu w tym kierunku do 17,3 mln m sześc. na godzinę.
Najważniejszym projektem dla polskiego operatora pozostaje jednak budowa terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego (LNG). W ubiegłym roku w ramach tej inwestycji m.in. pogłębiono dno morskie na obszarze nabrzeża i gazociągu podmorskiego, zrealizowano ponad 50 proc. prac przy gazociągu lądowym Gdańsk – Gustorzyn, rozpoczęto prace budowlane na morzu i położono stępkę jednostki FSRU.
Czytaj więcej
W okresie rekordowych tej zimy mrozów polska energetyka zanotowała najwyższe w historii zapotrzeb...
– W tym roku wykonamy mikrotunel dla gazociągu podmorskiego, rozpoczniemy zasadnicze prace budowlane na morzu, zakończymy budowę gazociągu Gdańsk – Gustorzyn oraz zwodujemy jednostkę FSRU i zaczniemy wyposażać ją w niezbędne urządzenia – deklaruje Hinc. Dodaje, że dostawa jednostki FSRU do Gdańska powinna nastąpić w IV kwartale 2027 r., a oddanie terminalu do eksploatacji w I półroczu 2028 r. Po zakończeniu tego projektu nasz kraj zyska możliwość importu do 6,1 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, o ile nie zapadnie decyzja o jego rozszerzeniu o dostawę drugiego statku FSRU.
Gaz-System rozpoczął już tzw. procedurę open season, która ma wykazać, czy są na rynku podmioty zainteresowane skorzystaniem z dodatkowych mocy, które mogą w nowej jednostce wynieść do 4,5 mld m sześc. – Obecnie mogę jedynie powiedzieć, że dotychczas projektem FSRU 2 zainteresowanie wykazywały m.in. podmioty z Litwy, Słowacji, Węgier i Ukrainy – podaje Hinc.
Czytaj więcej
Kraje Unii Europejskiej anulują lub zamykają projekty budowy terminal LNG. To pochodna nowych sza...
Wśród tegorocznych celów zarządu Gaz-Systemu są też inwestycje dotyczące kontynuacji budowy gazowej obwodnicy Warszawy i programu Coal to gas. Ponadto spółka będzie kontynuowała projekty dotyczące przyłączenia do sieci przesyłowej kolejnych gazowych elektrowni i elektrociepłowni. Jej program inwestycyjny na lata 2026-2028 zakłada budowę 881 km gazociągów. Obecnie w budowie jest sieć o łącznej długości 376 km. Ponadto w projektowaniu, również do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej, są gazociągi o długości 525 km.
Dziś sieć przesyłowa Gaz-Systemu ma łączne zdolności importowe sięgające 37,3 mld m sześc. rocznie i eksportowe na poziomie 12,6 mld m sześc. Tym samym są zdecydowanie większe, niż wynika z obecnego poziomu ich wykorzystania przez nasz kraj.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polska energetyka, która w coraz większym stopniu opiera się na gazie, przeżywa największy test odporności od la...
Dostawy gazociągiem Turecki Potok do Unii skoczyły w styczniu o 10,3 proc. To jedyna rura, którą gaz rosyjski do...
Silne ochłodzenie w Europie przyspiesza zużycie gazu z magazynów. Jak donosi portal WNP, ta sytuacja spowodowała...
Dwa oddzielne pozwy do Trybunału Sprawiedliwości UE złożą prorosyjskie rządy Węgier i Słowacji. Oba dotyczą unij...
Kraje Unii Europejskiej w poniedziałek udzieliły ostatecznej zgody na plan wspólnoty zakazujący importu rosyjski...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas