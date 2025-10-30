Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego kraje Unii Europejskiej anulują projekty budowy terminali LNG?

Dlaczego inwestycje w nowe terminale LNG mogą być ryzykowne dla krajów europejskich?

Jaki jest aktualny stan importu LNG do Europy i rola Stanów Zjednoczonych na tym rynku?

Według najnowszego raportu European LNG Tracker amerykańskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki i Analiz Finansowych (IEEFA) w w 2025 r. nastąpiło wstrzymanie działalności terminalo LNG w kilku krajach Unii. M.in. dotyczy to pływającej jednostki magazynowania i regazyfikacji (FSRU) w niemieckim porcie Mukran rok po jej uruchomieniu. Ten pływający terminal odpłynął z Niemiec do Egiptu.

Zmniejszenie popytu na gaz kluczowe dla bezpieczeństwa UE

We Francji sąd orzekł, że jednostka FSRU w porcie Le Havre powinna zostać usunięta z powodu niskiego poziomu wykorzystania terminalu i spadającego zużycia gazu w kraju. TotalEnergies uruchomił terminal w październiku 2023 r., ale nie był on używany od sierpnia 2024 r.

Z kolei problem techniczny terminalu w Grecji zmniejszył jego poziom wykorzystania do 2 proc. w pierwszej połowie 2025 r., a opóźnienia w uruchomieniu skłoniły właścicieli do podnajęcia jednostki FSRU Jordanii.