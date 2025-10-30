Reklama

Terminale LNG odpływają z Europy. Spada popyt na gaz

Kraje Unii Europejskiej anulują lub zamykają projekty budowy terminal LNG. To pochodna nowych szacunków zapotrzebowania na gaz we Wspólnocie. Z roku na rok będzie ono coraz niższe.

Publikacja: 30.10.2025 12:22

Terminal LNG w Świnoujściu

Terminal LNG w Świnoujściu

Foto: adobestock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego kraje Unii Europejskiej anulują projekty budowy terminali LNG?
  • Dlaczego inwestycje w nowe terminale LNG mogą być ryzykowne dla krajów europejskich?
  • Jaki jest aktualny stan importu LNG do Europy i rola Stanów Zjednoczonych na tym rynku?

Według najnowszego raportu European LNG Tracker amerykańskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki i Analiz Finansowych (IEEFA) w w 2025 r. nastąpiło wstrzymanie działalności terminalo LNG w kilku krajach Unii. M.in. dotyczy to pływającej jednostki magazynowania i regazyfikacji (FSRU) w niemieckim porcie Mukran rok po jej uruchomieniu. Ten pływający terminal odpłynął z Niemiec do Egiptu.

Zmniejszenie popytu na gaz kluczowe dla bezpieczeństwa UE

We Francji sąd orzekł, że jednostka FSRU w porcie Le Havre powinna zostać usunięta z powodu niskiego poziomu wykorzystania terminalu i spadającego zużycia gazu w kraju. TotalEnergies uruchomił terminal w październiku 2023 r., ale nie był on używany od sierpnia 2024 r.

Czytaj więcej

Polska rozbudowała połączenia gazowe z krajami sąsiednimi, wybudowała terminal LNG w Świnoujściu ora
Gaz
Zapotrzebowanie na gaz gwałtownie wzrośnie. Potrzebny kolejny gazoport

Z kolei problem techniczny terminalu w Grecji zmniejszył jego poziom wykorzystania do 2 proc. w pierwszej połowie 2025 r., a opóźnienia w uruchomieniu skłoniły właścicieli do podnajęcia jednostki FSRU Jordanii.

Reklama
Reklama

– Branża LNG często podkreśla rolę terminali LNG w zabezpieczaniu dostaw energii. Niedawne doświadczenia Europy z opóźnieniami w terminalach i problemami technicznymi podważają tę tezę. To zmniejszenie zużycia gazu odegrało kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Ana Maria Jaller-Makarewicz, główna analityczka ds. energii w Europie w IEEFA.

Czytaj więcej

Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy
Gaz
Polska unijnym liderem w magazynowaniu gazu. Ale nie ma się z czego cieszyć

Według Amerykanów regazyfikacja LNG w Europie spowalnia. Dwa lata temu wzrosła o 13 proc., rok temu o 8 proc. A według prognozy IEEFA w tym roku zwiększy się zaledwie o 2 proc. Spowolnienie w europejskich inwestycjach w terminale LNG wynika, zdaniem Amerykanów, z prognoz spadku popytu na gaz. Między 2025 r. a 2030 r. zużycie gazu i import LNG na kontynencie zmniejszą się odpowiednio o 15 proc. i 20 proc.

Kto buduje terminal LNG ryzykuje straty

– Od początku 2022 r. Europa zainstalowała lub rozbudowała 19 terminali LNG, odchodząc od importu rosyjskiego gazu rurociągowego. Jednak seria niedawnych anulowań i zamknięć terminali sugeruje, że kraje europejskie zawyżyły europejski popyt na LNG – uważa Ana Maria Jaller-Makarewicz. Dodaje, że wizja odchodzenia od gazu stanowi zagrożenie dla tych, którzy wciąż chcą inwestować w nowe terminale. – Kraje europejskie, które kontynuują budowę lub rozbudowę terminali LNG, ryzykują inwestycję w niepotrzebną infrastrukturę w miarę przyspieszania transformacji energetycznej – podkreśla Jaller-Makarewicz.

Czytaj więcej

Zakaz rosyjskiego gazu w Unii. Bruksela już wie, jak to zrobić
Gaz
Zakaz rosyjskiego gazu w Unii. Bruksela już wie, jak to zrobić

Od początku 2022 r. – roku rosyjskiej agresji na Ukrainę – europejskie zdolności regazyfikacyjne LNG wzrosły o 32 proc. do 338,9 mld m³. Instalacja 11 pływających terminali FSRU (w tym 10 w UE) odpowiada za 62,3 mld m³ nowej zdolności, a rozbudowa istniejących terminali za 20,7 mld m³.

Reklama
Reklama

W okresie od stycznia do października 2025 r. Europa zwiększyła swoje zdolności regazyfikacyjne LNG o 5,4 mld m³. Uruchomiono instalację o mocy 1,9 mld m³ w niemieckim terminalu Wilhelmshaven 2 oraz o mocy 5 mld m³ w Rawennie we Włoszech. Rozbudowa terminali miała miejsce w belgijskim Zeebrugge (o 1,8 mld m³) oraz w Krk w Chorwacji (o 3,2 mld m³).

Polska buduje terminal, USA największym eksporterem na rynek UE

Amerykanie piszą w raporcie, że „w Polsce budowa terminalu w Gdańsku rozpoczęła się na początku tego roku. Będzie on wyposażony w FSRU, a jego uruchomienie planowane jest na początek 2028 r. W 2023 r. operator terminalu Gaz-System odłożył plany budowy drugiego FSRU w Gdańsku z powodu braku zainteresowania. Gaz-System planował wznowić projekt we wrześniu 2025 r.”

Czytaj więcej

Ruszyła budowa drugiego gazoportu LNG w Polsce
Gaz
Ruszyła budowa drugiego gazoportu LNG w Polsce

Oczekuje się, że do końca 2025 r. europejska zdolność regazyfikacyjna wzrośnie o kolejne 0,3 mld m³, ponieważ rozbudowa terminalu Isle of Grain w Wielkiej Brytanii zrekompensuje planowane zamknięcie FSRU w porcie Le Havre we Francji.

Na razie Europa zwiększyła swój import gazu skroplonego po tym, jak 1 stycznia zakończyły się dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę. W pierwszej połowie 2025 r. import LNG do Europy wzrósł o 24 proc. rok do roku. Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję głównego dostawcy LNG do Unii. Europejski import amerykańskiego LNG wzrósł o 46 proc. rok do roku w pierwszej połowie 2025 r. Oznaczało to, że kraj ten odpowiadał za 57 proc. importu LNG na kontynencie.

Czytaj więcej

Pływająca jednostka regazyfikacji Neptune LNG (FSRU), obsługiwana przez TotalEnergies SE, w niemieck
Gaz
Jeszcze więcej LNG z USA w Europie
Reklama
Reklama

Rok 2025 będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem wzrostu krajów Wspólnoty zakupów rosyjskiego LNG. Według IEEFA import ten zwiększył się w pierwszej połowie 2025 r. o  proc. w ujęciu rocznym, przy konsumpcji gazu w UE wyższej o 4 proc.

Najwięcej do wojennej kasy Putina dorzuciła się z tytułu opłat za rosyjski LNG Francja, która odpowiadała za 41 proc. tego importu. Następnie Belgia (28 proc.), Hiszpania (20 proc.), Holandia (9 proc.) i Portugalia (2 proc.). Od napaści Putina na Ukrainę w lutym 2022 r. do czerwca 2025 r. kraje UE wydały około 120 mld euro na import gazu rurociągowego i LNG z Rosji. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) inwestycje terminal LNG

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego kraje Unii Europejskiej anulują projekty budowy terminali LNG?
  • Dlaczego inwestycje w nowe terminale LNG mogą być ryzykowne dla krajów europejskich?
  • Jaki jest aktualny stan importu LNG do Europy i rola Stanów Zjednoczonych na tym rynku?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Według najnowszego raportu European LNG Tracker amerykańskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki i Analiz Finansowych (IEEFA) w w 2025 r. nastąpiło wstrzymanie działalności terminalo LNG w kilku krajach Unii. M.in. dotyczy to pływającej jednostki magazynowania i regazyfikacji (FSRU) w niemieckim porcie Mukran rok po jej uruchomieniu. Ten pływający terminal odpłynął z Niemiec do Egiptu.

Zmniejszenie popytu na gaz kluczowe dla bezpieczeństwa UE

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Polska rozbudowała połączenia gazowe z krajami sąsiednimi, wybudowała terminal LNG w Świnoujściu ora
Gaz
Zapotrzebowanie na gaz gwałtownie wzrośnie. Potrzebny kolejny gazoport
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Średnia cena LPG na polskich stacjach paliw wynosi obecnie 2,59 zł za litr. To mniej niż rok temu, k
Gaz
Europa żegna się z rosyjskim gazem. Wkrótce ma całkowicie zniknąć
Turkmenistan wchodzi w buty Gazpromu. Zwiększa wydobycie gazu
Gaz
Turkmenistan wchodzi w buty Gazpromu. Zwiększa wydobycie gazu
Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy
Gaz
Polska unijnym liderem w magazynowaniu gazu. Ale nie ma się z czego cieszyć
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji
Gaz
Flota cieni zarządzana z hotelu w Dubaju. Rosja testuje przeładunek LNG na morzu
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie