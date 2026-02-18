Polsce może zabraknąć miejsca na gaz. Zapotrzebowanie rośnie bardzo szybko

Naziemna infrastruktura Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Husów należacego do Orlenu
Spółka Gas Storage Poland należąca do operatora Gaz-Systemu opublikowała strategię na lata 2026-2030 z perspektywą do 2035 r. W strategii wskazano, że w horyzoncie do 2030 r. może pojawić się deficyt pojemności magazynów gazu w stosunku do oczekiwań i potrzeb rynku. – Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe od 2030 r. przekracza dostępne zdolności, nawet uwzględniając trwającą rozbudowę magazynu Wierzchowice – zauważa Gas Storage Poland (GSP).
Jak wynika z badań rynkowych przeprowadzonych przez GSP jesienią 2025 r., w horyzoncie 2029 r. dostępne zdolności magazynowe na poziomie 3,9 mld m sześc. gazu będą przekraczać zgłaszane zapotrzebowanie, które ma być na poziomie 3,5 mld m sześc. rocznie. W latach 2030-2035 pojawi się jednak deficyt zdolności magazynowych. Wyniosą one wówczas 4,1 mld m sześc., a zgłaszany popyt na usługę magazynowania jest na poziomie 4,2 mld m sześc. rocznie. W latach 2036-2040 deficyt ma się pogłębić w związku ze wzrostem popytu na usługę do średniorocznego poziomu 4,8 mld m sześc., przy zdolnościach magazynowania na poziomie 4,1 mld m sześc.
Zapotrzebowanie na zdolności magazynowe zgłoszone w badaniu rynku [mld m3]
Wyższy ma być deficyt pojemności magazynów kawernowych, wokół których – w ocenie GSP – koncentrować się będą przyszłe potrzeby rynku gazu w Polsce. Tego typu magazyny charakteryzują się wysoką elastycznością i szybkością działania w porównaniu do magazynów złożowych. – W związku z intensywnym rozwojem OZE i budową bloków gazowych oraz planowanym uruchomieniem FSRU w Gdańsku wzrośnie potrzeba bilansowania dobowych wahań popytu w stosunku do bilansowania sezonowego – ocenia Gas Storage Poland.
Zapotrzebowanie na zdolności magazynowe instalacji kawernowych [mld m3]
Operator przewiduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na elastyczne usługi oferowane przez magazyny kawernowe, tymczasem prognozowane zapotrzebowanie rynku na pojemność w tych instalacjach znacząco przewyższa dostępne zdolności, a po 2030 r. deficyt może sięgnąć nawet 1,6 mld m sześc.
Deficyt będzie dodatkowo rosnąć z powodu wzrostu wolumenu zapasu obowiązkowego – z 1,3 mld m sześc. obecnie do 1,8-2,0 mld m sześc. po 2030 r.
Działania operatora koncentrują się więc na instalacjach kawernowych zapewniających elastyczność i najwyższą użyteczność dla systemu, a także dają w przyszłości możliwość konwersji na alternatywne nośniki energii. Rozważane opcje to rozbudowa istniejących kawernowych podziemnych magazynów gazu (KPMG) w Mogilnie i Kosakowie, a także budowa nowej instalacji. Operator zapowiada, że wchodzi w etap przygotowania projektów inwestycyjnych.
Wolumen zapasu obowiązkowego w stosunku do dostępnych pojemności [mld m3]
Gas Storage Poland to należący do operatora przesyłowego Gaz-Systemu operator, zarządzający polskimi podziemnymi magazynami gazu, należącymi do Orlenu.
