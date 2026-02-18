Polsce może zabraknąć miejsca na gaz. Zapotrzebowanie rośnie bardzo szybko

Wyższy ma być deficyt pojemności magazynów kawernowych, wokół których – w ocenie GSP – koncentrować się będą przyszłe potrzeby rynku gazu w Polsce. Tego typu magazyny charakteryzują się wysoką elastycznością i szybkością działania w porównaniu do magazynów złożowych. – W związku z intensywnym rozwojem OZE i budową bloków gazowych oraz planowanym uruchomieniem FSRU w Gdańsku wzrośnie potrzeba bilansowania dobowych wahań popytu w stosunku do bilansowania sezonowego – ocenia Gas Storage Poland.

Zapotrzebowanie na zdolności magazynowe instalacji kawernowych [mld m3] Foto: Gaz - System

Potrzeba budowy nowych instalacji

Operator przewiduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na elastyczne usługi oferowane przez magazyny kawernowe, tymczasem prognozowane zapotrzebowanie rynku na pojemność w tych instalacjach znacząco przewyższa dostępne zdolności, a po 2030 r. deficyt może sięgnąć nawet 1,6 mld m sześc.

Deficyt będzie dodatkowo rosnąć z powodu wzrostu wolumenu zapasu obowiązkowego – z 1,3 mld m sześc. obecnie do 1,8-2,0 mld m sześc. po 2030 r.

Działania operatora koncentrują się więc na instalacjach kawernowych zapewniających elastyczność i najwyższą użyteczność dla systemu, a także dają w przyszłości możliwość konwersji na alternatywne nośniki energii. Rozważane opcje to rozbudowa istniejących kawernowych podziemnych magazynów gazu (KPMG) w Mogilnie i Kosakowie, a także budowa nowej instalacji. Operator zapowiada, że wchodzi w etap przygotowania projektów inwestycyjnych.