PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły

W kontekście rosnącej mocy OZE problematyczne mogą okazać się opóźnienia w realizacji elektrowni gazowej Dolna Odra o mocy 1,4 GW oraz elektrociepłowni Czechnica pod Wrocławiem. Oba projekty należą do Polskiej Grupy Energetycznej. To właśnie elektrownie gazowe elastyczniej współpracują z OZE pozwalając na większe przyjęcie „zielonej energii” do sieci.

Dolna Odra w rozruchu, ale bez daty zakończenia inwestycji

W przypadku Dolnej Odry inwestycja miała być gotowa pod koniec 2023 r., później pod koniec kwietnia, a teraz termin jest jeszcze nie znany. – PGE i generalny wykonawca (konsorcjum GE i Polimex Mostostal – red.) prowadzą rozmowy i do czasu ich zakończenia nie komentujemy statusu uzgodnień pomiędzy stronami, w tym ostatecznego terminu oddania inwestycji do eksploatacji, czy kwestii rozliczeń zobowiązań wynikających z umowy – informuje nas PGE, które jednocześnie zapewnia, że rozruchy bloków trwają.

Pod koniec lutego br. nastąpił pierwszy zapłon turbiny gazowej Bloku nr 9 w PGE Gryfino 2050 (spółka córka PGE odpowiedzialna za inwestycję w Zachodniopomorskiem). Realizacja pierwszego zapłonu turbiny gazowej zainicjowała rozpoczęcie etapu gorącego rozruchu pierwszego z dwóch bloków gazowo-parowych PGE Gryfino 2050. Następnie, na początku marca została przeprowadzona pierwsza synchronizacja generatora bloku nr 9 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). – Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej na jednym z dwóch nowobudowanych bloków energetycznych – informuje nas PGE. Kolejnym kluczowym etapem rozruchu gorącego bloku gazowo-parowego (BGP) nr 9 będzie rozpoczęcie ruchu próbnego bloku nr 9. W zakresie bloku nr 10 — 18 maja nastąpił pierwszy zapłon turbiny gazowej. Kolejnym etapem będzie pierwsza synchronizacja z KSE i rozpoczęcie ruchu regulacyjnego.

Elektrownia na gaz niedaleko Szczecina już teraz jest opóźniona o blisko pół roku. PGE Gryfino 2050, poinformowała w ub. roku, że przekazanie do eksploatacji bloków gazowych Elektrowni Dolna Odra opóźni się. Datę tę przesunięto z 11 grudnia 2023 r. na nie później niż 30 kwietnia 2024 r. – Widzimy pewne rozbieżności w harmonogramie, ale z perspektywy PGE termin 30 kwietnia jest obowiązujący i nie planujemy jego aneksowania. To nie oznacza, że jest pewność, że inwestycja będzie oddana w uzgodnionym terminie – słyszeliśmy w kwietniu. Firma uspokaja, że nawet jeśli elektrownia nie będzie oddana do użytku, to nie oznacza, że nie będzie oddawać energii do sieci w ramach rozruchu. Daty kwietniowej nie udało się dotrzymać, a nowej obecnie nie ma.