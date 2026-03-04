Reklama

PGE wybuduje nowe bloki gazowe za 6 mld zł

Największa spółka elektroenergetyczna w kraju podpisała umowy na budowę dwóch nowych elektrowni gazowych w Rybniku i Gryfinie. Wartość inwestycji to ok. 6 mld zł.

Publikacja: 04.03.2026 23:00

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Bartłomiej Sawicki

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła dwie umowy z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., jako lider konsorcjum, i Siemens Energy na budowę bloków gazowych w cyklu otwartym (z ang. OCGT) w Rybniku oraz Gryfinie o mocy ok. 600 MW każdy. Wartość umów razem z 12-letnim serwisem wyniosła ok. 6 mld zł.

Potencjał gazowy PGE

Dzięki podpisanym umowom na początku 2030 r. Grupa PGE będzie dysponować blisko 3,5 GW mocy zainstalowanej w źródłach gazowych w Rybniku i Gryfinie. – W tym okresie w krajowym systemie elektroenergetycznym będzie już dostępna duża ilość energii z morskich farm wiatrowych, a nowe szczytowe bloki gazowe w Rybniku i Gryfinie – każdy o mocy ok. 600 MW – będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie w momentach najwyższego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ich zadaniem będzie bilansowanie źródeł odnawialnych oraz szybka reakcja na nagłe zmiany zapotrzebowania systemu – mówi Dariusz Lubera, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE stawia na elastyczność

Nowe bloki będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej elektrowni gazowo-parowej PGE Gryfino Dolna Odra w Nowym Czarnowie

o mocy 1366 MW (gmina Gryfino) oraz powstającej elektrowni gazowo-parowej PGE Nowy Rybnik w Rybniku o mocy 882 MW. Każda z nowych elektrowni szczytowych w technologii OCGT będzie charakteryzować się niższą o blisko 50 proc. emisyjnością w porównaniu z istniejącymi blokami węglowymi klasy 200 – 300 MW.

– Dzięki zastosowaniu światowej klasy turbiny gazowej SGT5‑9000 HL – najbardziej sprawnej i o najwyższej mocy jednostki w swojej klasie – zapewnimy niższy poziom emisji oraz większą elastyczność. Chciałbym podziękować wszystkim partnerom oraz zespołom zaangażowanym w ten proces. Teraz, gdy przechodzimy od ceremonii podpisania umów do fazy realizacji, naszym priorytetem jest prowadzenie prac w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i z dochowaniem najwyższych standardów – powiedział Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy Polska.

W grudniu 2025 r. bloki gazowe w Rybniku i Gryfinie uzyskały 15-letnie kontrakty w aukcji głównej rynku mocy (forma pomocy publicznej), które zaczną obowiązywać od 2030 r., dzięki czemu zapewniony został oczekiwany zwrot z inwestycji.

Prace projektowe w Rybniku i Gryfinie rozpoczną się w marcu 2026 r., natomiast roboty budowlane ruszą na przełomie maja i czerwca 2027 r. W 2030 r. inwestycje będą już produkować energię.

Docelowo Grupa PGE planuje rozwijać jednostki gazowe o łącznej mocy blisko 10 GW, które w sposób bezpieczny i elastyczny będą odpowiadać na potrzeby całego krajowego systemu elektroenergetycznego.

Źródło: rp.pl

