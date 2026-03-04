Indie zwiększają zainteresowanie, Chiny spokojnie czekają

Niektóre indyjskie rafinerie już zwróciły się do rosyjskich koncernów z prośbą o dostawy ropy w marcu i kwietniu – poinformowało dwóch handlowców oraz źródło w branży. Inne – te największe – dopiero „konsultują się z rządem w sprawie możliwości dodatkowych zakupów rosyjskiej ropy”. Od początku 2026 r. Indie, pod naciskiem USA, znacznie ograniczyły import z Rosji.

Chińscy nabywcy, którzy także zaczęli zastępować rosyjski surowiec ropą z innych kierunków, by uniknąć sankcji wtórnych i kłopotów z płatnościami, teraz również wykazują zainteresowanie. Tu jednak jest ono mniejsze ze względu na to, że Chińczycy dysponują wystarczającymi rezerwami.

„Chiny zakupiły znaczne ilości ropy po niskich cenach przed obchodami (chińskiego) Nowego Roku, więc mogą sobie pozwolić na czekanie, aż sytuacja związana z wojną w Iranie się wyjaśni” – zauważył jeden z handlarzy. Inne źródło uważa, że chińscy nabywcy liczą na szybkie rozwiązanie konfliktu w Iranie i nie są skłonni płacić więcej przy obecnych cenach referencyjnych ropy marki Brent.

Spokój, z którego słynie liczące pięć tysięcy lat Państwo Środka, zdaje się potwierdzać rynek. W środę 4 marca, po dwóch dniach dużych wzrostów, cena baryłki ropy Brent spadła o 0,38 proc., do 81,64 dolara.

Według traderów w ostatnich miesiącach Chiny aktywnie skupowały rosyjską ropę naftową po rekordowo niskich cenach. Rosyjskie koncerny oferowały nawet do 26 dol. rabatu w stosunku do Brent. Biorąc pod uwagę, że ropa z Morza Północnego również była tania, skutkowało to spadkiem ceny baryłki rosyjskiej ropy Urals do mniej niż 30 dolarów. Dzięki temu Chiny zwiększyły zakupy morskiej rosyjskiej ropy do wielomiesięcznych maksimów i zgromadziły bezpieczny zapas.