Aktualizacja: 16.01.2026 14:47 Publikacja: 16.01.2026 13:44
Foto: Adobe Stocks
O decyzji Pekinu poinformowały gazetę Kommersant źródła zaznajomione z sytuacją. Według nich eksport energii elektrycznej z Rosji do Chin prawdopodobnie nie zostanie wznowiony w tym roku. Od stycznia cena eksportowa przewyższa krajowe ceny prądu w Chinach. To sprawia, że dalsze zakupy są dla Pekinu nieopłacalne.
Rosyjski monopolista w eksporcie prądu – państwowy koncern Inter RAO eksportował nadwyżki energii elektrycznej z rosyjskiego Dalekiego Wschodu do Chin. Umowa na dostawy została podpisana z Państwową Korporacją Sieciową Chin w 2012 r. i obowiązuje do 2037 r. Przewidywano, że przez cały ten okres do Chin trafi około 100 miliardów kWh, czyli około 4 miliardów kWh rosyjskiego prądu rocznie.
Formuła cenowa ustalona w umowie nie jest znana. Może być ona powiązana z jednolitą ceną (moc plus energia elektryczna) obowiązującą na Dalekim Wschodzie i powinna również uwzględniać taryfę sieci przesyłowej do transgranicznej linii przesyłowej Amur-Heihe oraz marżę Inter RAO. Chińscy importerzy sprzedają następnie energię elektryczną swoim odbiorcom po cenie detalicznej.
O ile wojna Putina podniosła wszystkie ceny w Rosji, w tym ceny prądu, to cena energii elektrycznej w Chinach pozostaje niezmieniona i wynosi obecnie około 350 juanów za MWh (około 190 zł). Tymczasem na Dalekim Wschodzie jednolita cena energii elektrycznej może osiągnąć około 4300 rubli za MWh (200,61 zł) do końca stycznia, co stanowi wzrost o 42 proc. w porównaniu z początkiem ubiegłego roku.
Jak reagują Rosjanie? Inter RAO oświadczył, że umowa eksportowa z Chinami pozostaje w mocy i Moskwa nie planuje jej rozwiązania. „Strona chińska, z którą jesteśmy w stałym kontakcie, również nie wyraziła zainteresowania rozwiązaniem umowy” – zapewnia firma. Rosyjski operator twierdzi, że zużycie energii elektrycznej w dalekowschodniej sieci energetycznej rośnie w przyspieszonym tempie. I to nie Chińczycy zrezygnowali z drogiego rosyjskiego prądu, ale „deficyt mocy wytwórczych doprowadził do zmniejszenia zdolności eksportowych”. Strona chińska na ten temat milczy.
Jednak zatrzymania eksportu nie udało się w Rosji ukryć. Ministerstwo energii Rosji oświadczyło, że eksport prądu z Rosji do Chin „może zostać wznowiony po otrzymaniu odpowiedniego wniosku ze strony Chin i osiągnięciu obopólnie korzystnych warunków współpracy”.
Według Siergieja Rożenki z firmy Kept zainstalowana moc w chińskiej sieci energetycznej jest około 100 razy większa niż w Rosji na Dalekim Wschodzie, dlatego wielkości dostaw pozostają niewielkie w porównaniu z chińską produkcją krajową. „Z punktu widzenia bilansu chińska sieć energetyczna może bez problemu zastąpić te wielkości” – podsumował analityk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
