O decyzji Pekinu poinformowały gazetę Kommersant źródła zaznajomione z sytuacją. Według nich eksport energii elektrycznej z Rosji do Chin prawdopodobnie nie zostanie wznowiony w tym roku. Od stycznia cena eksportowa przewyższa krajowe ceny prądu w Chinach. To sprawia, że dalsze zakupy są dla Pekinu nieopłacalne.

Po ile prąd w Chinach?

Rosyjski monopolista w eksporcie prądu – państwowy koncern Inter RAO eksportował nadwyżki energii elektrycznej z rosyjskiego Dalekiego Wschodu do Chin. Umowa na dostawy została podpisana z Państwową Korporacją Sieciową Chin w 2012 r. i obowiązuje do 2037 r. Przewidywano, że przez cały ten okres do Chin trafi około 100 miliardów kWh, czyli około 4 miliardów kWh rosyjskiego prądu rocznie.

Formuła cenowa ustalona w umowie nie jest znana. Może być ona powiązana z jednolitą ceną (moc plus energia elektryczna) obowiązującą na Dalekim Wschodzie i powinna również uwzględniać taryfę sieci przesyłowej do transgranicznej linii przesyłowej Amur-Heihe oraz marżę Inter RAO. Chińscy importerzy sprzedają następnie energię elektryczną swoim odbiorcom po cenie detalicznej.