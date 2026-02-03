Reklama

Grzegorz Lot: Fundamentem idealnego miksu przyszłości będą OZE. Ale to nie wystarczy

W rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot – prezes spółki Tauron Polska Energia – podkreślił, że w 2026 r. polska energetyka wkroczy w nową fazę. – Z jednej strony czeka nas dynamiczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, z drugiej stopniowe odchodzenie od mechanizmów interwencyjnych, takich jak mrożenie cen prądu – zaznaczył.

Publikacja: 03.02.2026 09:08

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A Grzegorz Lot

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Jak podkreślił Grzegorz Lot, rynek zacznie w tym roku działać w bardziej przewidywalnych warunkach, a stabilność zapewnią inwestycje w nowe moce, sieci i magazyny energii. Największym wyzwaniem ma być – zdaniem prezesa spółki Tauron Polska Energia – utrzymanie równowagi między tempem transformacji a stabilnością systemu energetycznego.

Ma być łatwiej zarządzać nadwyżką energii z OZE
OZE
Jak transformacja wpływa na zmianę bezpieczeństwa energetycznego? „Znaczenie ma elastyczność systemu” 

W rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot zaznaczył, że „transformacja nie osłabia bezpieczeństwa”. – Ona je redefiniuje. Dotychczas bezpieczeństwo energetyczne opierało się na dostępności paliw kopalnych i stabilnej produkcji. Dziś coraz większe znaczenie mają elastyczność systemu, zdolność do bilansowania źródeł odnawialnych oraz odporność infrastruktury na nowe zagrożenia, także cyfrowe – powiedział. – W praktyce wszystkie trzy elementy są nierozerwalne: bez świadomych uczestników nie ma stabilnych inwestycji, bez infrastruktury nie ma integracji OZE, a bez technologii nie ma odporności systemu – dodał.

Najbardziej popularnymi źródłami OZE są energia słoneczna i wiatrowa
OZE
OZE na świecie rośnie coraz szybciej. Sektor zatrudnia już blisko 17 mln osób

Grzegorz Lot: Potrzebujemy stabilizatora, którym jest energetyka jądrowa

Jak powinien wyglądać idealny miks przyszłości, który daje bezpieczeństwo energetyczne? – Musi być przede wszystkim zrównoważony i odporny. Oczywiście fundamentem będą odnawialne źródła energii: wiatr, słońce, bo to one nadają tempo transformacji i pozwalają Polsce wejść w nową erę energetyki. Ale sam fundament nie wystarczy – ocenił Lot. 

– Potrzebujemy stabilizatora, którym jest energetyka jądrowa, źródło pewne, przewidywalne i niezależne od warunków pogodowych. Gaz pozostanie paliwem przejściowym, które pomoże nam bilansować system w okresie transformacji. A przyszłość należy do technologii: magazynów energii, wodoru i cyfrowych systemów zarządzania, które dadzą nam elastyczność i odporność na kryzysy. Idealny miks to taki, który łączy bezpieczeństwo z konkurencyjnością – zaznaczył w rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot, prezes spółki Tauron Polska Energia. 

Czytaj więcej: Prezes Taurona: w 2026 r. polska energetyka wkroczy w nową fazę

Źródło: rp.pl

Firmy Tauron Polska Energia energia
