Jak podkreślił Grzegorz Lot, rynek zacznie w tym roku działać w bardziej przewidywalnych warunkach, a stabilność zapewnią inwestycje w nowe moce, sieci i magazyny energii. Największym wyzwaniem ma być – zdaniem prezesa spółki Tauron Polska Energia – utrzymanie równowagi między tempem transformacji a stabilnością systemu energetycznego.
W rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot zaznaczył, że „transformacja nie osłabia bezpieczeństwa”. – Ona je redefiniuje. Dotychczas bezpieczeństwo energetyczne opierało się na dostępności paliw kopalnych i stabilnej produkcji. Dziś coraz większe znaczenie mają elastyczność systemu, zdolność do bilansowania źródeł odnawialnych oraz odporność infrastruktury na nowe zagrożenia, także cyfrowe – powiedział. – W praktyce wszystkie trzy elementy są nierozerwalne: bez świadomych uczestników nie ma stabilnych inwestycji, bez infrastruktury nie ma integracji OZE, a bez technologii nie ma odporności systemu – dodał.
Jak powinien wyglądać idealny miks przyszłości, który daje bezpieczeństwo energetyczne? – Musi być przede wszystkim zrównoważony i odporny. Oczywiście fundamentem będą odnawialne źródła energii: wiatr, słońce, bo to one nadają tempo transformacji i pozwalają Polsce wejść w nową erę energetyki. Ale sam fundament nie wystarczy – ocenił Lot.
– Potrzebujemy stabilizatora, którym jest energetyka jądrowa, źródło pewne, przewidywalne i niezależne od warunków pogodowych. Gaz pozostanie paliwem przejściowym, które pomoże nam bilansować system w okresie transformacji. A przyszłość należy do technologii: magazynów energii, wodoru i cyfrowych systemów zarządzania, które dadzą nam elastyczność i odporność na kryzysy. Idealny miks to taki, który łączy bezpieczeństwo z konkurencyjnością – zaznaczył w rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot, prezes spółki Tauron Polska Energia.
