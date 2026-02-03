Jak podkreślił Grzegorz Lot, rynek zacznie w tym roku działać w bardziej przewidywalnych warunkach, a stabilność zapewnią inwestycje w nowe moce, sieci i magazyny energii. Największym wyzwaniem ma być – zdaniem prezesa spółki Tauron Polska Energia – utrzymanie równowagi między tempem transformacji a stabilnością systemu energetycznego.

Jak transformacja wpływa na zmianę bezpieczeństwa energetycznego? „Znaczenie ma elastyczność systemu”

W rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot zaznaczył, że „transformacja nie osłabia bezpieczeństwa”. – Ona je redefiniuje. Dotychczas bezpieczeństwo energetyczne opierało się na dostępności paliw kopalnych i stabilnej produkcji. Dziś coraz większe znaczenie mają elastyczność systemu, zdolność do bilansowania źródeł odnawialnych oraz odporność infrastruktury na nowe zagrożenia, także cyfrowe – powiedział. – W praktyce wszystkie trzy elementy są nierozerwalne: bez świadomych uczestników nie ma stabilnych inwestycji, bez infrastruktury nie ma integracji OZE, a bez technologii nie ma odporności systemu – dodał.

Grzegorz Lot: Potrzebujemy stabilizatora, którym jest energetyka jądrowa

Jak powinien wyglądać idealny miks przyszłości, który daje bezpieczeństwo energetyczne? – Musi być przede wszystkim zrównoważony i odporny. Oczywiście fundamentem będą odnawialne źródła energii: wiatr, słońce, bo to one nadają tempo transformacji i pozwalają Polsce wejść w nową erę energetyki. Ale sam fundament nie wystarczy – ocenił Lot.