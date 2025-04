Jak dostać dofinansowanie do fotowoltaiki? W tych programach nabór wniosków trwa

Z informacji zawartych na stronie programu wynika, że aby uzyskać dofinansowanie do instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 roku, konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła, a moc instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 do 20 kW. Z kolei w przypadku instalacji zgłoszonych do 31 lipca 2024 roku przedział ten wynosi od 2 do 10 kW.

Na stronie gov.pl dostępna jest lista dokumentów, które należy przygotować, by starać się o dotację w ramach programu „Mój Prąd” i są to:

kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;

dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie;

zaświadczenie net-billing;

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii;

oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie;

protokół odbioru prac od wykonawcy;

pełnomocnictwo do złożenia wniosku.

Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie lub login.gov.pl.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników: Program „Energia dla wsi”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje również na swojej stronie o naborze do programu „Energia dla wsi”, w ramach którego udzielane jest dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki. Wnioski można składać od 3 lutego do 19 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Celem programu jest wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich.