Jakie rodzaje dofinansowania są możliwe?

W programie dostępne są obecnie dwie formy wsparcia. Pierwszy to dotacja – przyznawana przez WFOŚiGW. Wypłacana w całości lub maksymalnie w trzech częściach, po złożeniu wniosku o płatność i udokumentowaniu realizacji przedsięwzięcia. Drugi to dotacja z prefinansowaniem – dostępna dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Środki wypłacane są zaliczkowo przed rozpoczęciem inwestycji, na podstawie dyspozycji wypłaty zaliczki złożonej przez beneficjenta wraz z fakturą zaliczkową wystawioną przez wykonawcę, który zawarł umowę z beneficjentem na realizację przedsięwzięcia w ramach prefinansowania. Prefinansowanie w nowej odsłonie dostępne jest tylko przez operatora.

Czyste powietrze 2025 - jakie są poziomy dofinansowania i ich progi dochodowe?

W programie występuje kilka progów dochodowych, a od ich wysokości zależy wysokość dotacji. Podstawowy poziom dotacji wynosi do 40 proc. dofinansowania, a próg dochodu wynosi do 135 000 zł/rok. W kolejnych, wyższych poziomach wsparcia podwyższono progi dochodowe, co oznacza, że większa grupa osób będzie mogła otrzymać podwyższony poziom wsparcia. Podwyższony poziom pozwala na sięgnięcie do 70 proc. dofinansowania, a próg dochodu wynosi 2 250 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 3 150 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie dziesięciokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najwyższy poziom, do 100 proc. dofinansowania: próg dochodu 1 300 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym, 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub otrzymywanie zasiłków (stały, okresowy, rodzinny, specjalny opiekuńczy). Roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W tym ostatnim wypadku pojawił się nowy warunek, którego wcześniej nie było. Aby otrzymać najwyższy poziom wsparcia, zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania w budynku musi wynosić powyżej 140 kWh/m2/rok. Na termomodernizację i pompę gruntową, w najwyższym poziomie dofinansowania można będzie dostać ok. 170 tys. zł.

Czyste powietrze 2025 - jakie warunki musi spełniać budynek, aby można było przeprowadzić przedsięwzięcie modernizacyjne?

Budynek musi mieć pozwolenie na budowę wydane do 31 grudnia 2020 r. Warunki zależą od wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania. Występują tu trzy grupy zadań modernizacyjnych w zależności o zapotrzebowania na energię: