Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Wśród 129 zwycięskich ofert, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie dominują instalacje fotowoltaiczne (126), natomiast pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (3).

Dominuje znów fotowoltaika

Największym zainteresowaniem, tak jak w 2024 r., cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW. Do aukcji przystąpiło 73 wytwórców, którzy złożyli 98 ofert. Zdecydowana większość (95) ofert została złożona przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 32,25 TWh energii przeznaczono niemal 8,9 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ok. 49 proc. wolumenu energii (ok. 15,8 TWh) w ramach 76 ofert zgłoszonych przez 57 wytwórców, o łącznej wartości niemal 4,8 mld zł (co stanowi ok. 54 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W efekcie tych aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 1 623 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 82,7 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 100 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 216,9 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 320 zł/MWh oraz 329,68 zł/MWh.

Mniejsze instalacje, mniejsze zainteresowanie

W drugiej z rozstrzygniętych w tym roku aukcji przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 47,7 MW. Do aukcji przystąpiło 33 wytwórców, którzy złożyli łącznie 83 oferty obejmujące wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ok. 3,82 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 0,48 TWh energii elektrycznej (4,3 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 53 ofert zgłoszonych przez 20 wytwórców o łącznej wartości niespełna 0,17 mld zł (4,4 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).