Ile będzie nas kosztować EU ETS 2?

Według roboczych analiz, przeprowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych/Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, maksymalny wzrost kosztów paliw po uruchomieniu systemu ETS 2 (w 2027 r.), przy zakładanej cenie uprawnienia 45 euro na emisję 1 tony dwutlenku węgla, można szacować dla węgla kamiennego na około 450 zł/t., benzyny i ropy naftowej około 50 gr/litr, gazu ziemnego 40 gr/m3, LPG 30 gr/litr. Powyższe wartości wynikają z emisyjności poszczególnych paliw.

Należy zauważyć, że w przypadku objęcia paliw kopalnych opłatami w ramach systemu ETS2, gaz będzie paliwem najmniej obciążonym tymi opłatami, bo jest on mniej emisyjny w porównaniu do węgla czy też oleju opałowego, przypomniał wiceminister.

Szczegółową analizę przeprowadzili Wanda Buk, wiceprezes PGE za czasów PiS, oraz Marcin Izdebski, dyrektor jednego z departamentów MAP za czasów PiS. W przypadku przeciętnej polskiej rodziny skumulowany dodatkowy koszt w przypadku ogrzewania gazem wyniesie w latach 2027–2030 6,3 tys. zł, a w latach 2027–2035 24 tys. zł. Z kolei w przypadku wykorzystania węgla będzie to odpowiednio 10,3 tys. zł i 39 tys. zł. Autorzy raportu obliczyli również, o ile wzrosną ceny paliw transportowych, czyli diesla, benzyny i gazu LPG. W 2027 r. wprowadzenie dyrektywy ETS 2 przyczyni się do podwyżki cen tych paliw o 0,35 zł na litrze w przypadku diesla, 0,29 zł na litrze w przypadku benzyny oraz 0,21 na litrze w przypadku LPG. Z kolei w 2035 r. diesel będzie droższy już o 1,65 zł na litrze, benzyna o 1,37 zł na litrze, a LPG o 0,96 zł na litrze. Natomiast w 2055 r. ETS 2 podniesie nam ceny diesla o 6,12 zł na litrze, benzyny o 5,10 zł na litrze, a LPG o 3,58 zł na litrze.

Z kolei w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Impact on Households of the Inclusion of Transport and Residential Buildings in the EU ETS” czytamy, że wprowadzenie ETS 2, przy cenie certyfikatów na poziomie 90 euro/t, może oznaczać dla 20 proc. najuboższych gospodarstw domowych wzrost wydatków na energię, gaz i inne paliwa w perspektywie 2035 r. o 42 proc. Jak mówi ekspertka Instytutu Marcelina Pilszyk, najbardziej obciążeni dodatkowymi opłatami będą mieszkańcy budynków nieefektywnych energetycznie. – Zapłacą zwłaszcza gospodarstwa w budynkach bez termoizolacji i te, które korzystają ze starych kotłów węglowych – wskazywała.

W badaniu przeprowadzonym przez PIE w 2023 r. stwierdzono, że w Polsce co najmniej 21 proc. gospodarstw wciąż wykorzystywało kocioł węglowy jako główne źródło ciepła. – Aż 32,5 proc. gospodarstw funkcjonuje w domach jednorodzinnych, które nie posiadają żadnego ocieplenia – wyliczała Pilszyk.