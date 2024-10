Ile będzie kosztowało polskich podatników wydłużenie rynku mocy. Rząd podał dane

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy. Został on ustanowiony ustawą w 2017 roku i jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Mechanizm wynagradza np. jednostki wytwórcze za to, iż pozostają w gotowości do dostarczenia mocy oraz dostaw energii elektrycznej, gdy występują problemy z pokryciem zapotrzebowania na moc – i występuje okres przywołania na rynku mocy. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty. To tzw. opłata mocowa, która doliczana jest do naszego rachunku za energię elektryczną. Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, koszt rynku mocy w 2024 r. wyniósł blisko 6,1 mld zł wobec 5,3 mld zł w 2023 r.

Dodatkowe aukcje dla elektrowni węglowych

W ocenie skutków regulacji przypomniano, że rynek mocy został zmodyfikowany przepisami europejskimi. Wprowadzono wymogi dotyczące limitu emisji CO2 dla jednostek wytwórczych, wskutek czego od 1 lipca 2025 r. jednostki emitujące powyżej 550 kg CO2/MWh (elektrownie węglowe) "nie będą posiadały zobowiązań ani nie będą otrzymywać płatności lub zobowiązań dotyczących przyszłych płatności w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych".

Wprowadzenie limitu emisji CO2 na rynku mocy ograniczyło znacząco zakres podmiotów, które konkurują w ramach aukcji, co - jak podkreślono - może prowadzić do braku pokrycia całego zapotrzebowania na moc. - Aby rozwiązać ten problem, projektodawca zaproponował wprowadzenie dodatkowej aukcji uzupełniającej, w ramach której możliwy byłby udział jednostek wytwórczych emitujących powyżej 550 kg CO2/MWh i ich konkurowanie z pozostałymi podmiotami, które spełniają limit emisji 550 kg CO2/MWh (jednostki wytwórcze, magazyny energii, DSR) - czytamy.

Dodano, że taką możliwość - choć w ograniczonym czasie i pod pewnymi warunkami - dopuszcza prawodawstwo unijne.

Zgodnie z projektowaną nowelą, na drugie półrocze 2025 r. (aukcja półroczna) oraz na lata dostaw 2026, 2027 i 2028 (aukcje roczne) mają się odbyć w sumie cztery aukcje uzupełniające. - Aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone po zakończeniu aukcji dodatkowych rynku mocy, tzn. będą przeprowadzone z krótszym niż rok wyprzedzeniem względem momentu rozpoczęcie trwania obowiązku mocowego (lead time) - poinformowano.