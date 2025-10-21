Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polega mechanizm CBAM i jakie branże obejmuje?

Jakie są kluczowe wymogi dla importerów w związku z wprowadzeniem CBAM od 2026 r.?

Kto będzie odpowiedzialny za realizację zadań związanych z CBAM w Polsce?

W jaki sposób CBAM może wpłynąć na konkurencyjność unijnych producentów na rynkach światowych?

Od 2026 r. unijni importerzy towarów objętych CBAM będą mieli obowiązek kupowania certyfikatów CBAM. Cena certyfikatów będzie skorelowana z tygodniową średnią ceną aukcyjną uprawnień w EU ETS. Importerzy do UE będą deklarować emisje zawarte w ich imporcie i co roku będą mieli obowiązek umorzenia odpowiedniej liczby certyfikatów. Przyjęty przez rząd projekt to implementacja do polskiego prawa i wdrożenie rozporządzenia UE z 2023 r. dotyczącego CBAM.

Czym jest CBAM i kogo obejmie?

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) będzie nakładany na trafiające na obszar celny Unii Europejskiej: cement, energię elektryczną, nawozy, żeliwo i stal, aluminium oraz wodór. Pełne wdrożenie CBAM ma nastąpić 1 stycznia 2026 r.