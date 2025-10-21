Aktualizacja: 21.10.2025 21:48 Publikacja: 21.10.2025 18:58
Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
Od 2026 r. unijni importerzy towarów objętych CBAM będą mieli obowiązek kupowania certyfikatów CBAM. Cena certyfikatów będzie skorelowana z tygodniową średnią ceną aukcyjną uprawnień w EU ETS. Importerzy do UE będą deklarować emisje zawarte w ich imporcie i co roku będą mieli obowiązek umorzenia odpowiedniej liczby certyfikatów. Przyjęty przez rząd projekt to implementacja do polskiego prawa i wdrożenie rozporządzenia UE z 2023 r. dotyczącego CBAM.
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) będzie nakładany na trafiające na obszar celny Unii Europejskiej: cement, energię elektryczną, nawozy, żeliwo i stal, aluminium oraz wodór. Pełne wdrożenie CBAM ma nastąpić 1 stycznia 2026 r.
Od przyszłego roku importerzy towarów z wyżej wskazanych sektorów będą musieli raportować emisje CO2 i nabywać certyfikaty CBAM, których cena będzie odzwierciedlać koszt uprawnień do emisji w systemie EU ETS. Z końcem tego roku kończy się tym samym okres przejściowy wdrażania CBAM, który rozpoczął się 1 października 2023 r. Celem CBAM ma być uwzględnienie w cenach importowanych spoza UE towarów kosztów związanych z emisją CO2
Europejskie rozporządzenie CBAM przewiduje, że w okresie przejściowym każde państwo członkowskie jest zobligowane do wyznaczenia właściwego organu do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji. Projekt ustawy powierza rolę tę w okresie przejściowym Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Przekazuje mu też kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia będzie minister właściwy do spraw klimatu.
Projekt przewiduje przyjęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności finansowej na potrzeby ewentualnych odszkodowań wynikających z naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Przewiduje się także wsparcie KOBiZE w rozwijaniu działalności Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), w ramach którego rozbudowywany będzie tzw. warsztat analityczny. „Obecna forma finansowania działań Krajowego Ośrodka nie gwarantuje stabilności realizacji zadań i funkcjonowania warsztatu analitycznego. Wymaga to uzupełnienia w postaci trwałego i stabilnego źródła finansowania gwarantującego utrzymanie i rozwój powstałych już narzędzi modelowych oraz kadry specjalistów” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
W raporcie oceniającym wpływ na polski przemysł 90-proc. redukcji emisji CO2 w gospodarce UE do 2040 r. oraz regulacji pakietu „Gotowi na 55”, przygotowanym dla Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, czytamy że nie jest jasne, w jakim stopniu mechanizm CBAM będzie skuteczny w ochronie konkurencyjności europejskich producentów, mając na uwadze rosnący sprzeciw globalnych partnerów UE, na czele z USA, Chinami i Indiami. – CBAM nie uwzględnia ochrony eksportu europejskiego przemysłu energochłonnego w formie rabatów eksportowych, o co nieskutecznie zabiegały unijne branże w czasie negocjacji. Bez ulg eksportowych CBAM powoduje ryzyko podważenia celów klimatycznych UE i pogorszenia konkurencyjności producentów z UE na rynkach zagranicznych – czytamy w raporcie.
