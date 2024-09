Starsze elektrownie na dłużej? Rynek mocy może dalej wspierać bloki Taurona i PGE

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Plan rządu, czyli zapewnić rezerwę mocy. Później wydzielenie węgla Ważą się losy bezpiecznych dostaw energii. OZE jest coraz więcej, ale bez sterowalnych źródeł bezpieczeństwa energetycznego nie sposób ich budować. Odpowiedzialność została scedowana na Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dodatkowe aukcje – szanse dla Taurona i PGE

Założenia przewidują, że takich aukcji mogłoby być co najwyżej cztery – na II połowę 2025 r. oraz na lata 2026, 2027 i 2028. Przy czym źródła, które aukcję wygrają, mogłyby zawierać jedynie jednoroczne kontrakty mocowe.



Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane.

To pozwoli takim spółkom jak Tauron na wydłużenie wsparcia dla bloków węglowych o mocy 200 MW. Obecnie Tauron dysponuje 10 blokami węglowymi o mocy 200 MW w Jaworznie i w Łaziskach. Dwa z nich mają ważny kontrakt mocowy do 2028 r., a pozostałe do końca 2025 r. Firma dysponuje jeszcze dwoma blokami o mocy 150 MW w Sierszy i dwoma mniejszymi, fluidalnymi, w elektrowni Jaworzno. Szansą na wydłużenie życia tych jednostek do końca 2028 r. była zmiana prawa UE dotyczącego reformy rynku energii. Daje ona możliwość stosowania derogacji od limitu emisyjnego w rynku mocy dla bloków węglowych do końca 2028 r.

To także szansa dla bloków węglowych PGE w Dolnej Odrze, które mogłyby pracować do końca 2028 r. i jednocześnie zyskać więcej czasu na rozwiązanie problemu dostaw ciepła dla miasta Gryfino.

Rząd powinien przyjąć projekt ustawy w trzecim lub w czwartym kwartale 2024 roku.