Gryfino spiera się z PGE. Ciepła woda to tylko pretekst. Chodzi o miejsca pracy

- Decyzja PGE GiEK z sierpnia, oznacza dla nas sytuację kryzysową. W toku rozmów i spotkań, ustaliłem iż kluczowe jest dla nas – w zakresie zapewnienia dostaw ciepła – wywiązanie się dostawcy, czyli PGE Energia Cieplna (spółka siostra PGE GiEK z tej samej grupy PGE – red.) z planów wybudowania nowej elektrociepłowni – czytamy w piśmie. Dotychczas ciepło dla miasta dostarczała elektrownia węglowa. Gazowa elektrownia także może to robić, ale PGE traktuje to rozwiązanie jako doraźne, a nie docelowe dlatego planowano budowę nowej osobnej ciepłowni.

Ma być to nowy obiekt, który powstanie obok bloków węglowych, który zapewni dostawę ciepła dla wszystkich odbiorców. – Udało mi się takie zapewnienie uzyskać, oczywiście musi być to potwierdzone zawarciem stosownych porozumień i gwarancji, dotyczących także cen dla mieszkańców czy też przedsiębiorstw w kolejnych latach – dodaje burmistrz. Jak dotychczas jednak nie wybrano technologii. Mowa jest o gazie jak i o biomasie wspomaganej fotowoltaikę.

Obawa o miejsca pracy

Jak się jednak okazuje dla władz miasta najważniejszym zagrożeniem jest, dla naszej społeczności, zamknięcie zakładu zatrudniającego dziś około 800 osób. - Uważam, że taki proces powinien być rozłożony w czasie, a samorząd powinien otrzymać wsparcie potrzebne do przeprowadzenie tak trudnego wyzwania społeczno-gospodarczego. Prowadzę od wielu miesięcy rozmowy z potencjalnymi inwestorami, których działania mogą doprowadzić do powstania w miejscu elektrowni nowych zakładów, gwarantujących zatrudnienia co najmniej tysiąca osób, ale te rozmowy, muszą być wsparte przez decyzje podejmowane przez właściciela tych terenów, czyli PGE S.A. oraz PGE GiEK. W najbliższym czasie, mam nadzieję spotkać się z władzami zarówno PGE GiEK oraz PGE SA, aby przedstawiać swoje stanowisko. Oczekujemy wypracowania bardzo konkretnego porozumienia, które da naszym mieszkańcom odpowiednie gwarancje zatrudnienia, a także przygotowania planu restrukturyzacji – pisze burmistrz.

Warto jednak dodać, że ustawa o rynku mocy została przyjęta w 2017 r. i już wówczas było wiadomo, że po kilkuletnich kontraktach mocowych (forma dotacji do elektrowni węglowych) dalsze utrzymywanie bloków węglowych będzie nierentowne. Zarządzanie i dalsze utrzymanie nierentownych, ale wciąż przydatnych dla stabilizacji systemu energetycznego elektrowni mogłaby przejąć rządowa agencja w ramach wydzielenia węgla ze spółek giełdowych. Proces jednak znów się opóźni. Miał się on wydarzyć do końca roku, a może – jak zapowiada MAP – w przeciągu „kolejnych 12 miesięcy”.

Ustawa o osłonach socjalnych może pomóc

Naprzeciw zmartwieniom miasta może wyjść ustawa o pakietach osłonowych dla pracowników sektora elektroenergetycznego. Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży górnictwa węgla brunatnego wciela w życie część postanowień umowy społecznej 22 grudnia 2022 r. dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapisami umowy strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia procesu legislacyjnego prowadzącego do uchwalenia prawa wprowadzającego instrumenty regulujące system pracowniczych osłon socjalnych w okresie wyłączania bloków energetycznych.