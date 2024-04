Ekonomiczny żywot starych węglówek Taurona dobiega końca. Zwolnień nie będzie

Obecnie Tauron dysponuje 10 blokami węglowymi o mocy 200 MW w Jaworznie i w Łaziskach. Dwa z nich mają ważny kontrakt mocowy do 2028 r., a pozostałe do końca 2025 r. Firma dysponuje jeszcze dwoma blokami o mocy 150 MW w Sierszy i dwoma mniejszymi fluidalnymi w elektrowni Jaworzno. Szansą na wydłużenie życia tych jednostek do końca 2028 r. była zmiana prawa UE dot. reformy rynku energii. Daje ona możliwość stosowania derogacji od limitu emisyjnego w rynku mocy dla bloków węglowych do końca 2028 r. Nie ma jeszcze tej zmiany implementowanej do polskiego prawa, stąd nie można rozpisać dodatkowych aukcji rynku mocy.

- W kwestii zamykania elektrowni węglowych o mocy 200 MW zakomunikowaliśmy, że zgodnie z sytuacją formalno — prawną (koniec kontraktów rynku mocy, a więc systemu wsparcia - red.) rozpoczyna się proces zamykania produkcji energii w tychże blokach – powiedział prezes Taurona Grzegorz Lot. Wynika to z faktu wygasania rynku mocy i kończącej się opłacalności tych jednostek.

– Teoretycznie, jeśli nie uzyskamy odpowiedniego finansowania dla tych jednostek, to w styczniu 2026 r. większość z planowanych do wyłączenia jednostek nie powinna pracować. Mamy jednak podpisaną deklarację, której zamierzamy przestrzegać, a więc dokonywanie zmian, ale z poszanowaniem strony społecznej. Nie ma więc rozmowy na temat redukcji zatrudnienia – zapewnił prezes.

Jego zdaniem w grupie jest na tyle dużo inwestycji, że każda osoba zatrudniona w tej firmie będzie miała zagwarantowanie miejsce pracy.