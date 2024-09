Plan rządu, czyli zapewnić rezerwę mocy. Później wydzielenie węgla

Z kolei Orlen buduje dwa bloki gazowo-parowe w Grudziądzu o mocy elektrycznej netto 563 MWe i w Ostrołęce o mocy elektrycznej netto 745 MWe. Grupa Orlen przygotowuje projekty gazowe (CCGT) m.in. w EC Siekierki.

Enea podkreśla, że będzie podejmować działania polegające na stopniowym odchodzeniu od generacji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o węgiel. Pierwsze dwa bloki z tej grupy mają być wyłączane w 2030 r. Chodzi o bloki B3 i B4 w Kozienicach o mocy 230 MW każdy. Największy i najnowocześniejszy blok węglowy B11 miałby pracować do końca lat 40. Co do projektów gazowych, Enea podtrzymuje plany budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice i odtworzenia mocy po wyłączeniu węgla. Obecnie trwa przetarg na budowę bloku gazowo-parowego oraz świadczenie usług serwisu, który został ogłoszony 5 lipca 2024 r. Enea planuje zbudować blok o parametrach 650–750 MW. O innych projektach spółka nie informuje.

PGE realizuje obecnie duży blok gazowy w Rybniku, a w tym miesiącu zakończy się przekazanie do użytku drugiego bloku gazowego w elektrowni Dolna Odra (pierwszy już działa). Spółka przed końcem roku chce oddać do użytku elektrociepłownię we Wrocławiu. O kolejnych planach wiemy niewiele, poza zapowiedziami inwestycji w bloki gazowe w Gdańsku i w Krakowie. Sceptycyzm wobec nowych inwestycji w bloki gazowe wykazuje Orlen, który mówi wprost to, co inne spółki tylko mówią nieoficjalnie. Płocki koncern wskazuje, że realizacja jednostek gazowych w kolejnych dekadach powinna gwarantować odpowiednią stopę zwrotu i być zgodna z politykami krajowymi i unijnymi regulacjami w przewidywanej dłuższej perspektywie ich funkcjonowania. Finansowanie to jedno, drugie – to odejście od paliw kopalnych, a takim nadal jest gaz.

– Zgodnie z deklaracjami Grupa Orlen zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r., co oznacza, że inwestycje w aktywa oparte na paliwach kopalnych nie będą dla spółki priorytetem – informuje nas Orlen, który wskazuje, że nie jest zainteresowany budową nowych bloków gazowych po 2030 r.

Zachęty PSE

Aby zmienić postawę spółek i zmotywować je do przedstawienia nowych projektów, PSE postuluje zmiany we wspominanym mechanizmie wsparcia, a więc rynku mocy. Z naszych informacji wynika, że PSE proponuje w ramach nowelizacji ustawy o rynku mocy podział na dwa koszyki aukcyjne: wytwarzanie i DSR (mechanizm czasowego zmniejszenia poboru energii, w celu wspierania stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego) oraz osobny dla magazynów energii.