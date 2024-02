Ministrowie jadą do Brukseli. Na stole miliardy dla polskich kopalń

Historia notyfikacji

Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane wówczas przez ministra Jacka Sasina przekazało 2 marca 2022 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek notyfikacyjny dotyczący systemu wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego w Polsce, z prośbą o przedłożenie w Komisji Europejskiej co stało się 4 marca tego samego roku. Od tamtego czasu trwały kilkukrotne konsultacje między unijnymi urzędnikami, a ministerstwem aktywów państwowych. Na początku 2023 r. ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał przedstawienie aktualizacji wniosku notyfikacyjnego dotyczącego wydłużenia pracy jednej z kopalń, co miało wynikać z problemami podaży węgla w czasie kryzysu energetycznego. Rozmowy przedłużały się bez finału. W dokumentach z Komisją Europejską uzgodnioną datę graniczną wydania takowej decyzji i jest nią czerwiec 2024 r. Nowy rząd chce przełamać impas w tych rozmowach choć nie będzie łatwo. Pytana przez naszą redakcję Komisja Europejska jeszcze pod koniec ub. roku, przypomniała, że państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc tylko na pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających z zamknięcia niekonkurencyjnych kopalń węgla kamiennego. Z tych ostatnich można m.in. finansować odprawy emerytalne, renty wyrównawcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego dla pracowników, którzy stracili pracę. Komisja nie daje jednak złudzeń co do ew. wyjątków w kwestii wydłużenia okresu działalności kopalń. – Decyzja Rady UE dopuszcza pomoc jedynie w przypadku takich kosztów nadzwyczajnych w związku z zamknięciem kwalifikujących się kopalń węgla, a nie w związku z kontynuacją ich działalności – podkreślała Komisja Europejska w odpowiedzi na nasze pytania. Nowy polski rząd chce poznać szczegóły stanowiska Brukseli dotyczącego ew. zastrzeżeń notyfikacji. – Jak wiadomo, rząd PiS pomimo długiego upływu czasu nie dokończył tej procedury. Chcemy to szybko zmienić, wybieram się do Brukseli, by spotkać się z komisarzami europejskimi i ustalić dlaczego wniosek od dwóch lat „leży w zamrażalce”, a potem rozpocząć rozmowy w sprawie notyfikacji, tak aby jak najszybciej się da zakończyć całą procedurę – zapowiedziała minister Czarnecka pytana w styczniu przez „Rzeczpospolitą” o cel lutowej wizyty w Brukseli.

Przed rozmowami w Komisji Europejskiej, minister Czarnecka spotkała się z górniczą „Solidarnością”. – Po powrocie mamy się spotkać ponownie. Być może wtedy dowiemy się, jakie warunki stawia Komisja Europejska i kiedy oczekiwana przez wszystkich notyfikacja nastąpi – czytamy na stronie Górniczej Solidarności, gdzie zamieszono stanowisko przewodniczącego Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Długi rosną mimo rekordowego zysku w czasie kryzysu

Tymczasem długi polskich kopalń rosną. Zobowiązania krótko i długoterminowe polskiego górnictwa wedle ostatnich dostępnych Agencji Rozwoju Przemysłu do końca września 2023 r. wynoszą 16,3 mld zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to ok. 1 mld zł mniej. Problem jest palący, dlatego też mimo braku oficjalnej zgody Brukseli, Skarb Państwa na bazie przyjętej w styczniu 2022 r. przez Parlament ustawy o pomocy dla sektora górnictwa węgla kamiennego rozpoczął dotacje polskich kopalń. Środki z budżetu państwa na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych polskie kopalnie otrzymały w kwocie łącznie 1,6 mld zł z czego: PGG 1,43 mld zł oraz Polski Koncern Węglowy 177 mln zł. Środki te kopalnie otrzymały w 2022 r. W 2023 r. kopalnie nie zgłosiły zapotrzebowania na pomoc Skarbu Państwa. Wynikało to z bardzo dobrych wyników finansowych w 2022 r. Wówczas, w czasie kryzysu energetycznego wynik netto największej grupy kopalń – Polskiej Grupy Górniczej wyniósł 2,53 mld zł zysku netto. Wówczas ceny węgla osiągały jednak rekordowe poziomy w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Przed kryzysem, w 2021 r. spółka odnotowała stratę rzędu 3,8 mld zł. Hossa długo jednak nie trwała. W listopadzie 2023 r. polskie kopalnie szacowały lukę w przychodach w 2024 r. na łącznie ok. 7 mld zł. Z tego ok. 5,5 mld zł przypada na największą górniczą spółkę - PGG, a pozostała część głównie na Tauron Wydobycie. Niewielkie potrzeby zgłaszał także Węglokoks Kraj.

Minister Czarnecka zapewnia jednak, że środki rzędu 7 mld zł na pomoc publiczną dla spółek – PGG, Południowy Koncern Węglowy i Węglokoks Kraj – zostały zabezpieczone w ustawie okołobudżetowej na ten rok.