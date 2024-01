Coraz mniej energii z węgla, a coraz więcej z OZE. Są najnowsze dane

Jak wynika z danych nadzorcy systemu elektroenergetycznego za cały 2023 r., produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 6,58 proc. rok do roku do 163,63 TWh w okresie styczeń-grudzień 2023 r. Z kolei krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 3,44 proc. w skali roku i wyniosło 167,52 TWh w 2023 r. Różnicę między produkcją a zapotrzebowaniem pokrywał import. Nasz kraj – podobnie jak przed kryzysem energetycznym w 2023 r. – był ponownie importem energii netto sięgający 3,88 TWh.

Największe spadki produkcji odnotowano w sektorze energetyki węglowej. W całym 2023 r., w elektrowniach opartych na węglu kamiennym wyprodukowano 76,61 TWh energii elektrycznej. Jest to spadek o 12,71 proc. rok do roku. W przypadku węgla brunatnego wyprodukowano 34,57 TWh. To spadek aż o 26,41proc. rok do roku. Węgiel stanowił więc w 2023 r. 67,8 proc. produkcji energii ogółem w naszym kraju. Rok wcześniej, a więc w 2022 r. było to 74,8 proc.

W przypadku energetyki gazowej wyprodukowano 13,65 TWh. To wzrost o 36,48 proc. rok do roku co jest efektem stabilizowania się cen gazu ziemnego na rynkach europejskich po kryzysie energetycznym.

Największe procentowe wzrosty odnotowano w sektorze energetyki odnawialnej. W elektrowniach wiatrowych wytworzono 22 TWh. Jest to wzrost o 20,18 proc. rok do roku. W przypadku energetyki fotowoltaicznej produkcja wynosiła 13,2 TWh, co oznacza wzrost o 42 proc.