Wielki tydzień zmian w spółkach energetycznych. Kto straci stanowisko?

W przypadku PGE, jeszcze niedawno jako potencjalnego kandydata na fotel prezesa tej firmy wymieniano Krzysztofa Zamasza, obecnego dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, choć dobiegają głosy, że jego kandydatura słabnie.

Zmiany w Tauronie już są

Szybciej niż w dwóch wspominanych wcześniej spółkach, do zmian może dojść w zarządzie Taurona. Rada nadzorcza trzeciej co do wielkości spółki elektroenergetycznej liczy siedem osób. Zgodnie z raportem giełdowym spółki odwołani zostali przez MAP Dariusz Hryniów, Ryszard Madziar, Piotr Tutak i Marcin Wawrzyniak. Powołani zostali natomiast: Natalia Klima-Piotrowska, Katarzyna Masłowska, Karolina Mucha-Kuś oraz Sławomir Smyczek. Odwołany Piotr Tutak był dotychczasowym przewodniczącym rady nadzorczej Taurona. W składzie pozostają: Leszek Koziorowski, Grzegorz Peczkis i Teresa Famulska. Zmiany w radzie nadzorczej firmy otwierają drogę do zmian w zarządzie firmy. Na zastąpienie Pawła Szczeszka na fotelu prezesa ma obecnie największe szanse Grzegorz Lot, który przed laty był wiceprezesem Tauron Sprzedaż z Grupy Tauron, a obecnie pracuje w Polenergii.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Borys Budka otwiera drogę do wymiany prezesa w Tauronie Czterech dotychczasowych członków rady nadzorczej Tauronu zostało odwołanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane przez Borysa Budkę. Jednocześnie powołano czworo nowych członków z ramienia MAP. Oznacza to już otwartą drogę do zmian w zarządzie spółki.

Nadzieja rynku na zmiany w spółkach skarbu państwa

Rynek z nadzieją patrzy na zmiany w zarządach, które mają nadejść w najbliższych dniach. – Rynek oczekuje, że nowe zarządy będą komunikować się z inwestorami mniejszościowymi, nie dyskryminując ich i traktując ich na równi z udziałowcami większościowymi. To byłaby zmiana, która mogłaby na nowo przywrócić wiarę w te spółki, gdzie zarządy będą pilnować budowania wartości – podkreśla Kamil Kliszcz, analityk mBanku.

Jak dodaje, oczywiście, to zawsze Skarb Państwa będzie miał decydujące zdanie. – Jednak akcjonariusze mogą mieć nadzieje, że komunikacja się poprawi, a wszystkie działania firmy będą wynikać z potrzeb budowania wartości firmy, a takie decyzje jak np. sztuczne zaniżanie cen paliw już się nie powtórzą – mówi Kamil Kliszcz dodając, że spółki energetyczne, strategiczne będą oczywiście realizować plany rządu, ale ważne, aby nowe zarządy realizowały to, szukając wartości firm energetycznych i maksymalizując zysk. – Kluczowe, aby to byli eksperci znający biznes, zasady korporacyjne, którym będą kierować – podkreśla Kamil Kliszcz, analityk mBanku.