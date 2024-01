Jak wydzielić sieci dystrybucyjne ze spółek energetycznych? Jest propozycja

Jak powiedział Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na spotkaniu z dziennikarzami o wyzwaniach energetycznych w tym roku, nowe regulacje dotyczące zmian w prawie energetycznym i ustawie OZE, które wejdą w tym roku, wprowadzają szereg rozwiązań rynkowych i prokonsumenckich. – Nowe przepisy, które wchodzą w życie w tym roku sprawiają, że łatwiej będzie zrzeszać się w klastrach lub łatwiej będzie przesyłać energię z OZE – mówi Gawin.

Kluczowe nadal będą jednak inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnych. Ustawodawca poszerzył w ramach ostatnich zmian w prawie kompetencje prezesa URE dot. opracowania wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji priorytetowych inwestycji, które mają być uwzględnione w planach rozwoju sieci. – Realizacja naszych wytycznych w obszarze inwestycji priorytetowych ma charakter fakultatywny i wiąże się z systemem wynagradzania, którego celem jest zachęceniem przedsiębiorstw do ich realizacji. Zyskaliśmy uprawnienie do wykonania planów rozwoju dot. kierunku rozwoju sieci – przypomniał Gawin dodając, że trwają prace nad opracowaniem docelowego narzędzia kontroli tychże planów. – Będziemy je konsultować z operatorami sieci dystrybucji (OSD) – dodawał prezes. To właśnie operatory sieci byli głównym tematem rozmów dziennikarzy z prezesem URE.

Skargi na operatorów sieci

Aby udrożnić podłączenie do sieci nowych instalacji OZE, parlament wprowadził w 2023 r. nowe przepisy dot. budowy linii bezpośredniej między własną instalacją OZE a zakładem produkcyjnym. Podobny cel przyświecał wprowadzeniu rozwiązań współdzielenia sieci. – Zwróciliśmy się do operatorów sieci przesyłowych i dystrybucji z pytaniem, czy te rozwiązania mogą ułatwić i udrożnić przyłączenia do sieci. Odpowiedzi spływały na początku tego roku i je obecnie analizujemy – powiedział Gawin. Prezes przypomniał, że obecnie koncesje na realizację linii bezpośredniej ma jeden podmiot, a kolejne trzy czekają na rozpatrzenie swoich wniosków.

Co do zasadniczego problemu, którym jest zbyt długie oczekiwanie na uzyskanie warunków i umów przyłączeniowych Gawin wskazał, że potrzebne są jasne wytyczne ze strony OSD dot. warunków podłączenia. – Rozmawiamy z operatorami, aby ustalać reguły postępowania. Spływa do nas bardzo dużo skarg na operatorów. Są to nie tylko skargi firm prywatnych na OSD, ale także spółek wytwórczych OZE (państwowych – red.) z tej samej Grupy Kapitałowej co OSD. Są to m.in. skargi dot. nierównego traktowania – mówi prezes URE.