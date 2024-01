Nowy prezes Orlenu już w lutym? Borys Budka złożył wniosek o zmiany na walnym

Czytaj więcej Gospodarka Wielkie czyszczenie spółek skarbu państwa. Czas na fachowców Prawo i Sprawiedliwość skrajnie upolityczniło spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zamiast fachowców stanowiska kierownicze zajęli w większości nominaci partyjni, członkowie rodzin i znajomi polityków PiS. Nowy rząd ma to zmienić.

...a potem zarząd

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład zarządu wchodzi od 5 do 11 członków. Co do zasady powołuje ich i odwołuje rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Co ciekawe, statut przewiduje, że jeden członek zarządu jest powoływany przez przedstawiciela Skarbu Państwa. Odwołać może go już jednak tylko rada nadzorcza. W związku z tym, że dziś zarząd Orlenu składa się z maksymalnej liczby członków, minister aktywów państwowych nie może do zarządu powołać nikogo nowego.

Obecnie, poza prezesem Obajtkiem, w zarządzie zasiadają: Józef Węgrecki, Piotr Sabat, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Armen Konrad Artwich, Jan Szewczak, Adam Burak, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak i Robert Perkowski. Prawdopodobnie wszyscy zostaną w lutym wymienieni. Ostatnio na nowego prezesa koncernu typowani są m.in. Elżbieta Bieńkowska (w dwóch pierwszych gabinetach premiera Donalda Tuska pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego) i Robert Soszyński (w latach 2008-2012 prezes PERN).