Są zmiany na liście spółek chronionych. Nie ma na niej energetycznej spółki kolejowej

Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2024 r. ochronę dla podmiotów, które wymagają szczególnego zabezpieczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Obecne przepisy dotyczące ochrony wygasają 31 grudnia 2023 r.

W rozporządzeniu z marca 2023 r. w wykazie firm podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli znajdowały się: Baltchem, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko, Emitel, Gaspol, Grupa Azoty, HAWE TELEKOM w restrukturyzacji, KGHM Polska Miedź SA, Oktan Energy & V/L Service, Orange Polska, PKP Energetyka, Polkomtel, Orlen, Rafineria Gdańska, Stoen Operator, Tauron Polska Energia, TK Telekom i UNIMOT.

Na nowej liście przyjętej przez Radę Ministrów, a którą poznała nasza redakcja, doszło do trzech zmian. Lista została upubliczniona 29 grudnia br. na stronach rządowych.

Dystrybutor LPG na liście

Ochroną została objęta firma Alpetrol. Jest ona jednym z najważniejszych uczestników krajowego rynku gazu płynnego LPG, prowadzącym działalność w zakresie obrotu oraz logistyki gazu płynnego LPG. W październiku 2015 r. Alpetrol został właścicielem terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni, za pośrednictwem którego świadczy usługę przeładunku gazu płynnego LPG. Obecnie terminal posiada techniczne zdolności przeładunkowe 400 tys. ton gazu płynnego rocznie, co stanowi 15 proc. całego importu tego paliwa do Polski (według danych za 2023 r.). Ponadto, od września 2018 r. Alpetrol dzierżawi od Onico S.A. zlokalizowany w miejscowości Planta przy kolejowym przejściu granicznym z Białorusią Siemianówka/Swisłocz terminal LPG. Terminal posiada zdolności przeładunkowe na poziomie 150 tys. ton gazu płynnego rocznie. Z kolei 100 proc. udziałów w Alpetrol posiada Onico S.A. w restrukturyzacji. Zdaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które przygotowywało to rozporządzenie brak jest możliwości zastosowania mniej restrykcyjnego środka ochronnego. „Spółka Alpetrol nie jest objęta ochroną przewidzianą w innych aktach prawnych, która miałaby na celu ochronę porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego” – czytamy w uzasadnieniu.