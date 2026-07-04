Odnawialne źródła energii to nie tylko ochrona klimatu, ale w wielu przypadkach również najtańsza energia – powiedział premier Donald Tusk podczas wizyty na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie. Pytany o lokalizację drugiej elektrowni jądrowej w Polsce ocenił, że Konin i Bełchatów są porównywalnymi lokalizacjami.

Donald Tusk: OZE to najtańsza energia

Premier odwiedził w sobotę kompleks Kleczew Solar & Wind. To jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna w portfolio Grupy Orlen.

Szef rządu ocenił, że tego typu inwestycje, jak ta w Kleczewie, „pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, a więc produkować czystą energię”.

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Tusk dodał, że za odnawialnymi źródłami energii przemawiają argumenty racjonalne, a nie ideologiczne.

– Najzwyczajniej w świecie ten typ energetyki to nie tylko ochrona klimatu, ale także w wielu przypadkach najtańsza energia – stwierdził.

Premier poinformował również, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowane miejsce, z którego po raz pierwszy w historii Polski popłynie energia elektryczna z morskich farm wiatrowych.

– Bardzo się cieszę, że ten wielki projekt już za kilka dni zostanie uruchomiony – powiedział.

Konin i Bełchatów w grze o atom

Premier był pytany przez dziennikarzy o lokalizację drugiej elektrowni jądrowej w sąsiadującym z Kleczewem Koninie. Tusk stwierdził, że zarówno Bełchatów, jak i Konin to „dwie dobre lokalizacje” pod względem geograficznym, geologicznym oraz procesu odchodzenia od energetyki konwencjonalnej.

– Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne – ocenił premier.

Jak podkreślił, przy ocenie należy brać pod uwagę również kapitał ludzki, sytuację społeczną i potrzeby energetyczne kraju.

– Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, ponieważ kryteria są bardzo precyzyjne i wymagają rzetelnych, pogłębionych ekspertyz, począwszy od badań geologicznych – zaznaczył.

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Zapowiedział, że o tym, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa, zdecydują eksperci.

– Będziemy prowadzili ten proces w sposób całkowicie transparentny, aby nie było żadnych wątpliwości, że decyzja nie ma charakteru politycznego. O wyborze zdecydują obiektywne kryteria techniczne i geologiczne – podkreślił premier.

W czerwcu Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Preferowanymi lokalizacjami drugiej elektrowni pozostają Bełchatów i Konin. Wybór partnera technologicznego ma nastąpić w 2027 r., lokalizacji w 2028 r., rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 r., a uruchomienie pierwszego bloku – na 2040 r.

100 mld zł na modernizację energetyki

Minister energii Miłosz Motyka jako symbol podejścia poprzednich władz do energetyki wskazał przeznaczenie 1 mld. zł na budowę bloków węglowych w Ostrołęce.

– Koalicja 15 Października podjęła ogromny wysiłek inwestycyjny i legislacyjny, aby uporządkować cały ten plan – powiedział. Motyka dodał, że obecny rząd realizuje największą reformę prawa energetycznego w historii Polski. Zapowiedział przeznaczenie 100 mld zł do 2030 r. na rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Wymienił także inwestycje w magazyny energii oraz krajowy hub magazynowy. Jak poinformował minister, udział polskich firm w tych projektach ma wynosić od 60 do 90 proc.

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Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oceniła, że subregion koniński nadal powinien pozostać ważnym producentem energii.

Przypomniała, że region korzysta ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. – Dziś środki europejskie mają zabezpieczyć mieszkańców, umożliwić zdobycie nowych kompetencji oraz przekwalifikowanie osób, które wcześniej pracowały przy produkcji energii z węgla brunatnego – powiedziała.

Kleczew symbolem transformacji energetycznej

W regionie konińskim przez kilkadziesiąt lat działały kopalnie węgla brunatnego oraz elektrownie opalane tym surowcem. Należąca do grupy ZE PAK kopalnia „Konin” jest obecnie wygaszana. Ostatnia czynna odkrywka „Tomisławice” zakończyła regularne wydobycie węgla, a do końca roku będą realizowane jedynie jednostkowe dostawy dla ostatniego bloku węglowego elektrowni „Pątnów”.

ZE PAK pozostaje największym pracodawcą w regionie. Pod koniec ubiegłego roku dyrektor kopalni poinformował, że do końca 2026 r. redukcja zatrudnienia obejmie około 700 osób.

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Farma Kleczew Solar & Wind została rozbudowana w latach 2024–2026. Obecnie jej łączna moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilić energią nawet 100 tys. gospodarstw domowych.

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt ma charakter hybrydowy – łączy farmę fotowoltaiczną składającą się z 445 tys. paneli z farmą wiatrową wyposażoną w cztery turbiny, dzięki czemu możliwa jest bardziej stabilna produkcja energii.

Inwestycja, zarządzana przez spółkę Energa Wytwarzanie, powstała na zrekultywowanych terenach pokopalnianych po odkrywkach węgla brunatnego w Wielkopolsce.

Sztab „Atom w Koninie” powstał w 2025 r. Jego celem jest koordynacja i promocja Konina jako lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W skład inicjatywy weszli samorządowcy, parlamentarzyści, prezes ZE PAK oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor w technologii AP1000 ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne dwa – w 2037 i 2038 r.