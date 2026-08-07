Reklama

Rumunia zatopi w Dunaju barki wypełnione kamieniami, by uratować reaktor jądrowy

Władze Rumunii przełożyły próbę skierowania większej ilości wody z Dunaju do elektrowni jądrowej Cernavoda. Cztery barki wypełnione skałami mają utworzyć zaporę, która umożliwi dalsze chłodzenie jedynego działającego reaktora.

Aktualizacja: 07.08.2026 08:54 Publikacja: 06.08.2026 20:01

Wojsko wysadza skały, rząd zatapia barki. Wszystko dla jednego reaktora

Wojsko wysadza skały, rząd zatapia barki. Wszystko dla jednego reaktora

Foto: Andrei Pungovschi/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Władze Rumunii przełożyły próbę skierowania większej ilości wody z Dunaju do elektrowni jądrowej Cernavoda. Cztery barki wypełnione skałami mają utworzyć zaporę, która umożliwi dalsze chłodzenie jedynego działającego reaktora.

Rząd Rumunii przełożył na piątek, 7 sierpnia, zatopienie na Dunaju czterech barek wypełnionych skałami. Miały one utworzyć zaporę, która podniosłaby poziom wody na tyle, aby zapewnić chłodzenie jedynego wciąż działającego reaktora elektrowni jądrowej Cernavoda w Izvoarele – informuje agencja Reutera.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama