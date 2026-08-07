Władze Rumunii przełożyły próbę skierowania większej ilości wody z Dunaju do elektrowni jądrowej Cernavoda. Cztery barki wypełnione skałami mają utworzyć zaporę, która umożliwi dalsze chłodzenie jedynego działającego reaktora.

Rząd Rumunii przełożył na piątek, 7 sierpnia, zatopienie na Dunaju czterech barek wypełnionych skałami. Miały one utworzyć zaporę, która podniosłaby poziom wody na tyle, aby zapewnić chłodzenie jedynego wciąż działającego reaktora elektrowni jądrowej Cernavoda w Izvoarele – informuje agencja Reutera.