Nowe inwestycje Orlenu zaczną pracować w tym roku, ale czy wszystkie?

Plan Grupy Orlen przewiduje w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie 36,3 mld zł, w porównaniu do planowanych na ub.r. 35,4 mld zł. Nowe bloki mogą zostać oddane do użytku w tym roku, ale nie ma pewności, czy wszystkie.

Publikacja: 19.02.2026 17:05

Foto: Orlen

Bartłomiej Sawicki

Władze Orlenu pochwaliły się na początku konferencji wynikowej, że kapitalizacja spółki wynosi obecnie 110 mld zł. – Jesteśmy najdroższą polską spółką na giełdzie, a kapitalizacja wzrosła o ponad 100 proc. – podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, który dodał, że to efekt profesjonalizacji i powrotu do biznesu. Jak argumentował, przykładem niech będzie zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 41,9 mld zł w 2025 r., a zysk netto ponad 11 mld zł. – Udało się nam te wyniki osiągnąć mimo wyraźnego, nominalnego spadku cen paliw. Popularna 95-tka jest najtańsza od czterech lat. W porównaniu z 2022 r. przy minimalnej płacy można kupić o 355 litrów paliwa więcej miesięcznie niż cztery lata temu, wyliczał prezes.

W tym roku kluczowe decyzje dotyczące Nowej Chemii 

Ostatecznie w 2025 r. zrealizowano inwestycje za mniejszą kwotę niż przewidziano w planie, bo za 32,6 mld zł. W tym roku ma to być jednak wyższa kwota. Jak tłumaczy wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, zmniejszenie wykonania inwestycji w 2025 r. jest efektem przesunięcia odebrania dwóch gazowców oraz wstrzymania prac na niektórych złożach w Norwegii, częściowo skompensowanego zwiększeniem nakładów na instalacje fotowoltaiczne i relokowaniem środków na bloki gazowe. – W 2026 r. planujemy wzrost nakładów do kolejnego rekordowego poziomu – powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Plan inwestycji na 2026 r. przewiduje 8,9 mld zł tzw. nakładów utrzymaniowych (8,8 mld zł wykonania w 2025 r.), 7,8 mld zł na wydobycie (7,5 mld zł), 8,9 mld zł na przerób ropy (6,6 mld zł), 9,8 mld zł na energetykę (8,9 mld zł) oraz 0,9 mld zł na sektor detalu (0,8 mld zł).

W najbliższych tygodniach firma spodziewa się także zakończenia aktualizacji zintegrowanych harmonogramów i nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia. – W ramach tego procesu trwają negocjacje niezbędnego zakresu zmian umowy na realizację całości projektu, które powinny zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2026 r. – informuje Orlen.

Spółka będzie w tym roku także pracować nad finansowaniem ECA (Agencja Kredytów Eksportowych) dla projektu Nowa Chemia na 2,4 mld euro. Kredyty na takie inwestycje są wspierane przez agencje kredytowe z krajów, z których pochodzi wykonawca inwestycji, a więc Hiszpania i Korea Płd. Agencje dają gwarancje kredytowe i dzięki temu niższe są marże. Banki mające większy apetyt na finansowanie są zabezpieczone.

Bloki gazowe w tym roku. Ostrołęka także? 

Nowa Chemia to projekt inwestycyjny, w ramach którego w Płocku powstanie instalacja do produkcji monomerów oraz zwiększone zostaną możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4. Nowa Chemia to zmodyfikowany projekt rozwoju zakładu Olefin III. Inwestycja nie powstanie przed 2030 r. 

Prezes Ireneusz Fąfara dodał, że w lipcu 2026 r. rozpoczną się testy i spodziewa się pierwszego prądu z farmy offshore Baltic Power, a dodatkowo w tym roku zakładane jest oddanie do użytku bloku gazowego CCGT Grudziądz oraz instalacji HVO (produkcja biopaliw) w Płocku. Morska farma wiatrowa zacznie zaś kontrybuować do wyników spółki od października tego roku. – Mamy nadzieję, że również w tym roku ruszy blok CCGT Ostrołęka, chociaż kontrakt przewiduje, że może to być styczeń 2027 r. – dodał Fąfara. Opóźnienia w realizacji inwestycji mają leżeć po stronie kontrahenta, a jest nim GE. Wiceprezes Jędrzejczyk wskazał, że Orlen liczy, że inwestycja będzie kontrybuować do wyników Orlenu jeszcze w tym roku, ale na razie Orlen zakłada, zgodnie z porozumieniem z wykonawcą, że terminem oddania do użytku bloku będzie styczeń 2027 r. Jednak pierwszy prąd z elektrowni w Grudziądzu i Ostrołęce pojawić się ma w systemie energetycznym – w ramach testów i synchronizacji – w tym roku. 

Jeśli chodzi o budowę kolejnych dwóch bloków parowych CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II, to place budowy zostały w ub.r. przekazane wykonawcom.

Z kolei plan bazowy przewiduje 2028 r. na oddanie instalacji hydrokrakingu w Możejkach. – Szukamy alternatywnych rozwiązań ze względu na bankructwo wykonawcy, a na oddanie bloku olejowego w Gdańsku – 2027 r. – dodał w kontekście inwestycji Jędrzejczyk. 

Orlen nadal chce w pełni przejąć Energę

Spółka nie zmienia także swoich planów wobec Energi: chce przejąć wszystkie akcje spółki, ale decyzji dotyczących ewentualnie dalszych losów tej energetycznej spółki nie podjęto. Spółka podkreśla, że musi być maksymalnie ostrożna w komunikowaniu tej sprawy, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi postępowanie ws. skoku wartości akcji Energi z 10 listopada ub.r. – Musimy być ostrożni w komunikowaniu. Jeśli nie ogłosiliśmy jeszcze przekroczenia 95 proc. udziałów w Enerdze, to znaczy, że celów jeszcze nie osiągnęliśmy. Co do planów wobec Energi liczymy, że wkrótce ukształtują się w radzie nadzorczej i zarządzie, wówczas będziemy mogli o nich komunikować – mówi prezes.  Orlen posiada obecnie 92 proc. akcji Energi. 

W trakcie trwania konferencji wynikowej przed siedzibą Orlenu trwała pikieta mniejszościowych akcjonariuszy, którzy nie sprzedali jeszcze akcji Energi i uważają, że cena ogłoszona w wezwaniu w ub.r. nie jest godziwa. Uważają także, że obecny zarząd, podobnie jak poprzedni, nie bierze pod uwagę ich stanowiska. 

Źródło: rp.pl

