W najbliższych tygodniach firma spodziewa się także zakończenia aktualizacji zintegrowanych harmonogramów i nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia. – W ramach tego procesu trwają negocjacje niezbędnego zakresu zmian umowy na realizację całości projektu, które powinny zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2026 r. – informuje Orlen.

Spółka będzie w tym roku także pracować nad finansowaniem ECA (Agencja Kredytów Eksportowych) dla projektu Nowa Chemia na 2,4 mld euro. Kredyty na takie inwestycje są wspierane przez agencje kredytowe z krajów, z których pochodzi wykonawca inwestycji, a więc Hiszpania i Korea Płd. Agencje dają gwarancje kredytowe i dzięki temu niższe są marże. Banki mające większy apetyt na finansowanie są zabezpieczone.

Bloki gazowe w tym roku. Ostrołęka także?

Nowa Chemia to projekt inwestycyjny, w ramach którego w Płocku powstanie instalacja do produkcji monomerów oraz zwiększone zostaną możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4. Nowa Chemia to zmodyfikowany projekt rozwoju zakładu Olefin III. Inwestycja nie powstanie przed 2030 r.

Prezes Ireneusz Fąfara dodał, że w lipcu 2026 r. rozpoczną się testy i spodziewa się pierwszego prądu z farmy offshore Baltic Power, a dodatkowo w tym roku zakładane jest oddanie do użytku bloku gazowego CCGT Grudziądz oraz instalacji HVO (produkcja biopaliw) w Płocku. Morska farma wiatrowa zacznie zaś kontrybuować do wyników spółki od października tego roku. – Mamy nadzieję, że również w tym roku ruszy blok CCGT Ostrołęka, chociaż kontrakt przewiduje, że może to być styczeń 2027 r. – dodał Fąfara. Opóźnienia w realizacji inwestycji mają leżeć po stronie kontrahenta, a jest nim GE. Wiceprezes Jędrzejczyk wskazał, że Orlen liczy, że inwestycja będzie kontrybuować do wyników Orlenu jeszcze w tym roku, ale na razie Orlen zakłada, zgodnie z porozumieniem z wykonawcą, że terminem oddania do użytku bloku będzie styczeń 2027 r. Jednak pierwszy prąd z elektrowni w Grudziądzu i Ostrołęce pojawić się ma w systemie energetycznym – w ramach testów i synchronizacji – w tym roku.

Jeśli chodzi o budowę kolejnych dwóch bloków parowych CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II, to place budowy zostały w ub.r. przekazane wykonawcom.