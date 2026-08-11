Informacje na temat planów montażu nowych urządzeń NFOŚiGW przekazał w specjalnym komunikacie opublikowanym 10 sierpnia na swojej stronie internetowej.

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Niemal 5 mln nowych liczników energii. NFOŚiGW podpisał umowy na 1 mld zł

Zakup i montaż wspomnianych liczników energii odbędzie się w ramach programu „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”. Inwestycje finansowane będą ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Do tej pory NFOŚiGW podpisał umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 mld zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została do 2030 r. W planach jest podpisanie kolejnych umów.

Dofinansowanie, jak informuje Fundusz, obejmuje:

  • zakup liczników zdalnego odczytu (AMI),
  • montaż,
  • modernizację i dostosowanie infrastruktury do obsługi nowego systemu.

Do lipca 2031 r., zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego, wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w naszym kraju mają zostać wyposażeni w liczniki zdalnego odczytu połączone z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). System ten usprawnić ma wymianę informacji między uczestnikami rynku oraz zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym.

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Nowe liczniki pozwolą na rozliczanie rzeczywistego, a nie prognozowanego zużycia prądu

Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu to jeden z elementów transformacji energetycznej naszego kraju, którą wspiera Fundusz – podkreślono w komunikacie.

Nowe urządzenia mają pomóc odbiorcom prądu w lepszej kontroli jego zużycia oraz w bardziej efektywnym zarządzaniu domowym budżetem. Tego rodzaju liczniki na bieżąco rejestrują bowiem zużycie energii elektrycznej i automatycznie przekazują dane do operatora, co sprawia, że odbiorcy są rozliczani za rzeczywiste zużycie prądu. To z kolei eliminuje konieczność opierania rachunków na prognozach.

Dzięki nowym licznikom zdalnego odczytu użytkownikom łatwo jest sprawdzić aktualne zużycie energii elektrycznej, a tym samym kontrolować wydatki i planować oszczędności. Z kolei w przypadku właścicieli instalacji odnawialnych źródeł energii (m.in. fotowoltaiki) nowe urządzenia umożliwiają monitorowanie ilości energii oddawanej do sieci.

„Dostęp do dokładnych danych pozwala lepiej zarządzać zużyciem prądu, korzystać z taryf zależnych od pory dnia i świadomie wybierać najbardziej opłacalne rozwiązania” – podkreśla NFOŚiGW.

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Nowe liczniki to ułatwienie także dla operatorów

Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, jak czytamy w komunikacie, to ułatwienie jednak nie tylko dla odbiorców, lecz także dla operatorów sieci elektroenergetycznych. Dzięki urządzeniom możliwe będzie szybsze wykrywanie awarii, ich dokładniejsza lokalizacja i szybsze przywracanie dostaw energii. Ponadto nowe liczniki przyspieszą obsługę klientów w przypadku m.in. zmiany przez nich taryfy czy sprzedawcy energii.