Aktualizacja: 15.01.2026 14:02 Publikacja: 15.01.2026 13:03
Foto: Adobe Stock
Rekordowa produkcja energii elektrycznej w Polsce nastąpiła kilka dni po tym, jak 9 stycznia zapotrzebowanie na energię osiągnęło także rekordowy poziom. Wówczas o godz. 11:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc – 27,6 GW netto (29,2 GW brutto). Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano w styczniu 2024 r. Wyniosło ono wówczas 28,6 GW brutto. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza, dochodząca do -10°C w ciągu dnia. Kilka dni później przyszedł czas na kolejny rekord, tym razem produkcji energii elektrycznej.
Czytaj więcej
Pod koniec ub. roku, a więc 29 i 30 grudnia doszło do ataku cybernetycznego na polską infrastrukt...
W środę 14 stycznia o godz. 11:00 generacja wyniosła 28,9 GW netto (30,5 GW brutto). – Na wysoki poziom generacji złożyła się praca wielu źródeł wytwarzania, jak źródła węglowe (kamienny i brunatny), które pokryły 59,9 proc. generacji, źródła gazowe – 13,9 proc. generacji, źródła OZE (wiatr, fotowoltaika, woda) – 21,2 proc. generacji, a pozostałe źródła – 5,1 proc. generacji – wskazują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).
W tym samym czasie zapotrzebowanie odbiorców na moc wyniosło 26,6 GW netto, a eksport energii elektrycznej osiągał wartości zbliżone do 2,3 GW.
Sprawę skomentował premier Donald Tusk, który wskazał na konferencji prasowej, że mimo prób ataków cybernetycznych, do jakich doszło pod koniec ub. roku, polska energetyka pracuje stabilnie, a produkcja energii rośnie. – Wynika to z niskiej temperatury, ale i z przyspieszającej polskiej gospodarki. Mimo to, byliśmy w stanie eksportować nadwyżki energii – powiedział Tusk.
Czytaj więcej
W okresie rekordowych tej zimy mrozów polska energetyka zanotowała najwyższe w historii zapotrzeb...
– Po raz pierwszy krajowe moce wytwórcze produkowały więcej niż 30 GW. W okolicach godziny 10:00 zapotrzebowanie brutto wyniosło ok. 28 GW przy eksporcie sięgającym ok. 2,5 GW. Przypominam, że niedawno taki poziom był rekordowy i nie było absolutnie mowy o eksporcie – napisał prezes PSE Grzegorz Onichimowski na portalu „X”.
Jak dodał wiceprezes PSE, Konrad Purchała, taki poziom generacji był możliwy dzięki dobrej kontrybucji wielu rodzajów źródeł wytwórczych: węglowych, gazowych i OZE. – Właśnie po to rozwijamy krajowy system elektroenergetyczny, aby oferował on taką elastyczność. Zawsze podkreślaliśmy, że potrzebujemy zarówno elastycznych mocy dyspozycyjnych (dostępnych zawsze, kiedy potrzebują tego odbiorcy) oraz OZE (ograniczających wykorzystanie paliw kopalnych). Dla porządku dodam, że w wielkościach netto (nie uwzględniających potrzeb własnych elektrowni) krajowa generacja osiągnęła poziom ok. 28,6 GW, czyli ok. 1,5 GW mniej. Nie zmienia to faktu, że był to oczywiście poziom rekordowy. – tłumaczył na portalu LinkedIn wiceprezes.
Generacja mocy brutto to całkowita moc elektryczna wytwarzana przez wszystkie źródła przed odjęciem mocy zużywanej na potrzeby własne elektrowni oraz urządzeń pomocniczych. Generacja mocy netto uwzględnia natomiast ich potrzeby własne. Od 14 czerwca 2024 r. PSE w publikacjach dobowych posługują się wielkościami netto.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rada nadzorcza PGE powołała Dariusza Luberę na stanowisko prezesa spółki. Funkcję tę pełni od czwartku 15 styczn...
W okresie rekordowych tej zimy mrozów polska energetyka zanotowała najwyższe w historii zapotrzebowanie na prąd,...
Nowe życie dla starszych elektrowni węglowych ma być polską odpowiedzią na wnioski płynące z blackoutu w Hiszpan...
Odwołanie Dariusza Marca ze stanowiska prezesa PGE może być zapowiedzią zmian kadrowych również w innych spółkac...
Spółki energetyczne szykują się na obniżenie ważnej składowej taryfy za przesył energii. Spółki roboczo szykują...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas