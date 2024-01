Rząd chce na nowo umeblować energetykę. Atom na Pomorzu kierowany ze Śląska?

Aby przekazać szersze kompetencje nowemu Ministerstwu Przemysłu w ramach ustawy o działach administracji rządowej, utworzony zostanie nowy dział – gospodarka surowcami energetycznymi — wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który opublikował rząd. Rano w środę 31 stycznia poznaliśmy założenia do ustawy, a wieczorem już właściwy projekt.

Nowy działa powstanie on poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego działu gospodarka złożami kopalin i energia. Nowy resort, na którego czele stoi Marzena Czarnecka ma oficjalnie rozpocząć prace od marca, a siedzibą resortu będzie budynek, gdzie swoją siedzibę ma już Polska Grupa Górnicza.

Górnictwo, paliwa...

Dotychczasowe sprawy obecnie znajdujące się w dziale „energia”, a dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze ma trafić do nowego działu gospodarka surowcami energetycznymi.

-Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii (obecnie MKiŚ –red.), aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma (wspomnianymi wyżej) działami - uzasadnieniu do projektu ustawy. Oznacza to, że nie będzie się nim zajmować resort klimatu. Nowy dział trafi do nowego ministerstwa przemysłu. - Kluczową zmianą jest rozbudowa zagadnień wchodzących w zakres działu gospodarka złożami kopalin o zagadnienia dotyczące gazu ziemnego i innych paliw, które należy traktować jako surowce, co pozwoli położyć większy nacisk na rozwój tych sektorów gospodarki, a w konsekwencji przemysłu - czytamy w uzasadnieniu.

Innymi słowy departamenty elektroenergetyki i gazu, nadzoru geologicznego i polityki surowcowej oraz energetyki jądrowej mogłyby trafić do nowego resortu przemysłu. Czy tak się stanie? Wykaz tego nie precyzuje, które departamenty zostaną przeniesione, choć może to wynikać z nazw tych departamentów.