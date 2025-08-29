Tauron podpisał dwie umowy pożyczek na środki z KPO. To umowa w ramach inwestycji C4.1.1 na wspieranie zaawansowanej transformacji cyfrowej do kwoty 310 mln zł oraz aneks do istniejącej już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z grudnia 2024 r. na transformację sieci elektroenergetycznej, dodający spółce kolejne 5 mld zł.

– Inwestycje pójdą na przyłączanie OZE. Chcemy przyłączyć do 2030 r. ponad 1400 dużych jednostek OZE, 260 magazynów energii na prawie 3 GW energii – mówił Grzegorz Lot, prezes Taurona. Przyznał, że dziś każda anomalia pogodowa powoduje ogromne wyzwania, dlatego prognozy pogody często powodują w spółce uruchamianie sztabów kryzysowych.

BGK zapowiada kolejne umowy z KPO

Umowę ze strony BGK podpisała prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK. Dziękowała rządowi za szybką współpracę przy procedowaniu tych umów. – Przez te kilka tygodni wybraliśmy 44 wnioski, pierwszy był Taurona, ale mamy też takie podmioty jak uczelnie wyższe, zakłady medyczne i inne instytucje publiczne – mówiła prof. Marta Postuła. Dodała, że BGK ma nadzieję na podpisywanie kolejnych umów, dlatego teraz zarząd podróżuje po Polsce i namawia do sięgania po środki z KPO na transformację energetyczną i cyfryzację. Wiceprezes banku wyjaśniła, że choć Tauron był pierwszą spółką, która podpisała umowę pożyczki na te cele jeszcze w grudniu, to jednak miał uszczuploną pulę, by wystarczyło środków dla wszystkich zainteresowanych. Teraz jednak można było stworzyć aneks do umowy, który zmienia pożyczkę z 11 mld na 15,8 mld zł.