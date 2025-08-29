Aktualizacja: 29.08.2025 14:12 Publikacja: 29.08.2025 11:20
Tauron dostanie blisko 5 mld zł z KPO
Tauron podpisał dwie umowy pożyczek na środki z KPO. To umowa w ramach inwestycji C4.1.1 na wspieranie zaawansowanej transformacji cyfrowej do kwoty 310 mln zł oraz aneks do istniejącej już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z grudnia 2024 r. na transformację sieci elektroenergetycznej, dodający spółce kolejne 5 mld zł.
– Inwestycje pójdą na przyłączanie OZE. Chcemy przyłączyć do 2030 r. ponad 1400 dużych jednostek OZE, 260 magazynów energii na prawie 3 GW energii – mówił Grzegorz Lot, prezes Taurona. Przyznał, że dziś każda anomalia pogodowa powoduje ogromne wyzwania, dlatego prognozy pogody często powodują w spółce uruchamianie sztabów kryzysowych.
Umowę ze strony BGK podpisała prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK. Dziękowała rządowi za szybką współpracę przy procedowaniu tych umów. – Przez te kilka tygodni wybraliśmy 44 wnioski, pierwszy był Taurona, ale mamy też takie podmioty jak uczelnie wyższe, zakłady medyczne i inne instytucje publiczne – mówiła prof. Marta Postuła. Dodała, że BGK ma nadzieję na podpisywanie kolejnych umów, dlatego teraz zarząd podróżuje po Polsce i namawia do sięgania po środki z KPO na transformację energetyczną i cyfryzację. Wiceprezes banku wyjaśniła, że choć Tauron był pierwszą spółką, która podpisała umowę pożyczki na te cele jeszcze w grudniu, to jednak miał uszczuploną pulę, by wystarczyło środków dla wszystkich zainteresowanych. Teraz jednak można było stworzyć aneks do umowy, który zmienia pożyczkę z 11 mld na 15,8 mld zł.
– Odpowiedzialność za transformację państwa, energetyczną i cyfrową, to odpowiedzialność za przyszłość państwa - mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski, który przypomniał, że środki KPO miały służyć odbudowie gospodarki kraju po pandemii. Odniósł się do niedawnej afery KPO. – Skupiamy się na małych kwestiach dotyczących milionów zł, a zapominamy, że środki z KPO to setki miliardów zł, które budują sukces Polski. A jest nim bez wątpienia zaplanowany na przyszły rok wzrost gospodarczy: 3,5 proc. PKB to w skali Europy coś niebywałego – mówił Gawkowski.
– Dla nas KPO to jest przede wszystkim fundusz wsparcia energetyki, 70 mld zł na tanie pożyczki, to jest dziś najtańszy pieniądz na rynku, dlatego cieszę się, że on idzie do polskich firm, które potrzebują transformacji – mówił Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Zaznaczył, że inwestycje w transformacje mają swój cel. – One są po to, by był tańszy prąd, by było bezpieczniej, a spółki mogły szybciej naprawiać energię. Tauron jest już dziś moim zdaniem jedną z najbardziej innowacyjnych spółek – powiedział wiceminister.
