Będzie łatwiej o tańszy prąd w bloku? Spółdzielnie studzą optymizm

Co do zasady wypłacone środki można przeznaczyć na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej, obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE czy obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Wątpliwości spółdzielni

Tyle mówi teoria wynikająca z przepisów prawa. Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych pytani przez naszą redakcję we wrześniu wskazywali na wiele wątpliwości tego rozwiązania. Zapisy w ustawie OZE dają możliwości sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy, przez co będzie można obniżać koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości. Jednakże istnieją dwie zasadnicze kwestie, które utrudniają spółdzielniom podjęcie decyzji o realizacji nowego projektu.

Pierwsza dotyczy – jak mówią nam przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu i Wrocławiu – tzw. pomocy "De minimis" , druga dotyczy ceny, za którą będą one odsprzedawać energię elektryczną do sieci.

„Odnosząc się do pomocy de minimis, nasza spółdzielnia ma istotnie ograniczone możliwości wsparcia publicznego do kwoty 200 000 tys euro. Jesteśmy dużą Spółdzielnią, która ma 127 budynków i de facto jesteśmy traktowani tak samo jak Wspólnota Mieszkaniowa , która posiada jeden budynek. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasz limit pomocy publicznej wykorzystujemy nie tylko na inwestycje związane z budową instalacji PV, ale również na budowę dźwigów dla niepełnosprawnych. Niezbędna jest zmiana przepisów i zwiększenie limitu pomocy dla Spółdzielni” – mówił nam we wrześniu Marek Gąsiorowski, zastępca prezesa poznańskiej spółdzielni „Winogrady”. Na ten sam problem zwraca uwagę prezes spółdzielni mieszkaniowej Wrocław-Południe Marek Dera.

Druga zasadnicza wątpliwość dotyczy ceny, która będzie podstawą do wyliczania oszczędności na tzw. depozycie prosumenckim. Obecnie cena odsprzedaży ustalana jest co miesiąc i publikowana na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Cena od sierpnia zeszłego roku spada i za miesiąc sierpień wynosi 413,37 zł. Dodatkowo od połowy przyszłego roku, zgodnie z ustawą OZE, zmienią się zasady naliczanie depozytu i nastąpi przejście z cen miesięcznych na ceny godzinowe. „I tu pojawia się zasadnicze pytanie, jakie będą to wartości. Dane godzinowe, obecnie dostępne na stronie www.pse.pl pokazują, że wartości te mogą być bardzo niskie ( nawet bliskie zeru). Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwestycja zostanie dofinansowana, z dostępnego obecnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Grantu OZE ( 50 proc. kosztów inwestycji ), rentowność takiego przedsięwzięcia jest wysoce wątpliwa. W ustawie niestety nie ma żadnego mechanizmu, który chroniłby w takiej sytuacji prosumentów i który gwarantowałby np. cenę minimalną odsprzedaży” – wskazał nasz rozmówca.