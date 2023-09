Opłata za bezpieczeństwo dostaw prądu idzie w górę

Miesięczne stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w 2024 r. wyniosą dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,66 zł wobec 2,38 zł rok wcześniej, dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh: 6,39 zł wobec 5,72 zł, dla zużycia od 1200 kWh do 2800 kWh: 10,64 zł wobec 9,54 zł, dla zużycia powyżej 2800 kWh: 14,90 zł wobec 13,35 zł. Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023 r.).

Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).